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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة حب نجلاء بدر ومحمد منير انتهت بمأساة

نجلاء بدر - محمد
نجلاء بدر - محمد منير

تحتفل الفنانة نجلاء بدر، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثله عام 1974، وتعد واحدة من أبرز المذيعات اللائي اقتحمن عالم التمثيل ونجحن فيه. 

 

خطوبة نجلاء بدر ومحمد منير

قبل 4 سنوات، قالت الفنانة نجلاء بدر، إن الفنان محمد منير غنّى لها أغنية "لما النسيم"، مشيرة إلى أن الكينج تقّدم لخطبتها فى المنزل.

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى: "أحلى حاجة حصلت لى"، لافتة إلى أن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، فطلب يدها للزواج، مردفة: "أنا اتخضيت". 

 

وأوضحت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا.

 

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب فى يوم 9 مارس، ولكنه "اختفى" قبله بـ6 أيام، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها: "حاسس إنى هظلمك معايا.. وأنا أكبر منك".

 

ولفتت الفنانة نجلاء بدر إلى أن الموضوع استغرق شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: "أنا اتخطفت واتسبت".

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علاقتها مع محمد منير بعد الانفصال

وبعدها، قالت الفنانة نجلاء بدر إنها "تحدثت مع الفنان محمد منير مرة واحدة فقط، عقب اختفائه قبل انعقاد حفل زفافهما بأيام".

 

وأضافت "بدر" فى تصريحات تليفزيونية أن "سبب المكالمة يعود الى نشر أحدى الصحف هذا الأمر، وهو ما أغضبه خاصة وأنه لا يحب أن تخرج أخباره الشخصية لوسائل الإعلام".

 

وأضافت نجلاء بدر أنها "شعرت بالصدمة باختفاء محمد منير قبل الزفاف بأيام حتى أنها حين استلمت فستان الزفاف شعرت وكأنه كفن ".
 

 

حقيقة خلافها مع محمد منير

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد منير بعد إن كان هناك نوع من الارتباط الرسمي إلا أنه لم يكتمل وهو ما دفع البعض للاصطياد في الماء العكر.

 

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج عرب وود، إنها على علاقة طيبة بالفنان محمد منير ولم يكن هناك أي خلاف بينهما خاصة بعد الانفصال.

 

وأضافت نجلاء بدر قائلة: تعمدت أن أرسل له رسالة تهنئة بعيد ميلاده بعد انفصالنا خاصة أن عيد ميلاده بعد عيد ميلادى بأربعة أيام وهو ينتمى إلى برج الميزان أيضا؛ وذلك حتى لا نتعرض إلى القيل والقال.

 

وأوضحت نجلاء بدر أن هذا الموضوع لا أحب أن أتحدث فيه ومش عايزة أفتحه ومش هيتفتح تاني وهو انتهى بالنسبة لى.

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