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برلمان

برلماني: أبطال الجيش المصري حطموا كافة القوانين العسكرية ودحروا آمال وطموحات العدو الإسرائيلي

تامر عبدالقادر،
تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب

كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن المؤسسة العسكرية المصرية ستظل على مر العصور صاحبة أسمى وأغلى البطولات والمعجزات التى تحقق الأمن والاستقرار لمصر " الوطن والمواطن ".

 

وأكد عبدالقادر، في بيان أصدره اليوم، أن انتصارات أكتوبر المجيدة، حطم بها أبطال الجيش المصرى كافة القوانين العسكرية، وتم دحر آمال وطموحات العدو الإسرائيلى، الذي كان يجهل حقيقة الجندى المصرى الذى لا يعرف المستحيل، وأن تحرير الأرض ورد الكرامة، والانتصار كانت أهدافه التى لم يتراجع عنها، لافتا إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة فتحت المجال أمام القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة .. وجاء ذلك خلال التهنئة التي وجهها النائب تامر عبدالقادر، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الخالدة.

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ووجه عبدالقادر، التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، من أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات فى حرب رد الكرامة، كما قدم التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم وسطروا بدمائهم النصر لمصر، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الزعيم الراحل، أنور السادات.

 

وبعث عبدالقادر، بعدد من برقيات التهنئة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والثانية للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والثالثة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتأكيد على الدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي لا زالت تقدمه والتضحيات لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة.

 

وأشار عبدالقادر، خلال برقياته الثلاث، إلى تأييد الشعب المصري لجيشه الباسل، وقيادته الواعية، التي أنقذت مصر فى أكتوبر من عدو صهيوني غاشم، بالإضافة إلى نجاحها الكبير فى إحباط مخططات جماعات الشر والدم، لإشعال الحرب الأهلية، حيث نجحت في إنقاذ البلاد من السقوط في فخ المؤامرات التي دبرتها تلك الجماعات.

تامر عبدالقادر مجلس النواب أكتوبر المؤسسة العسكرية القوات المسلحة

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