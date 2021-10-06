أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء مباشرة، بحديث اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق.

شاهد الفيديو:



وعلق الرئيس السيسي على حديث اللواء سمير فرج عنه، قائلا: "عمر العين ما هتترفع عن الحاجب يا فندم".



وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.



هذا فيما وجه اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق، كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر.



وأضاف سمير فرج، " عمري ما ذكرت هذا الموضوع ومش هتكلم عليه حتى لو وسائل الإعلام هتكلمني.. وأما روحت الكتيبة كنت الملازم أول عبد الفتاح السيسي ضابط سلاح الكتيبة وقعدنا سنة ونصف مع بعض.. ويوم ما سيبت الكتيبة أنا كتبت التقرير السرى.. والكتيبة 34 أربعة بياخدوا تقدير امتياز، والملازم أول الوحيد الذى أخد تقرير سرى امتياز هو الملازم أول الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع: " مش بقول كدا عشان حضرتك موجود.. وكنا طول النهار فى المواقع في سيناء وكان فيه عاصفة رملية بالليل والطريق أتردم وبلغنا قيادة اللواء وبعتتلنا بندوزر وكان فيه موانع ألغام.. ف الملازم أول عبد الفتاح السيسي قال المدنيين هيعدوا الصبح ولازم الطريق يبقي مفتوح.. قولتله الألغام دي لو أتدمرت هنبقي مش تمام.. قالي انا قادر ونزل بالفعل وفتح الطريق".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..