خبير: المجمعات الصناعية تحول المحافظات لقلعة صناعية كبرى

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية وإنشاء مجمعات أخرى في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، يؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما نحو توطين الصناعة والقضاء على البطالة والنهوض بقطاع الصناعة لزيادة الصادرات.

وأكد غراب في تصريحات صحفية، أن المجمعات الصناعية لها العديد من المزايا الاقتصادية الكبرى، أولها أنها ستوفر مستلزمات الإنتاج والصناعة التي يتم استيرادها من الخارج لعدم توافرها محليا، وهنا نصل إلى توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ومتطلبات الصناعة محليا، مضيفا أن ذلك يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من جودة المنتج المحلي ما يساهم في زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وفق توجيهات القيادة السياسية.

أوضح غراب، أن انتشار المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد والوجه البحري يوفر لهم فرص العمل ويحول الشباب إلى منتج مبدع ما يساهم في القضاء على البطالة من ناحية وتحويل المحافظات إلى مناطق صناعية كبرى تساهم في زيادة الدخل القومي، إضافة إلى القضاء على الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى للبحث عن عمل لأن العمل أصبح متوافر في محافظته.

ولفت غراب، إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات يساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها تلك المحافظات والتي تعد هي صلب الصناعة ما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتقدم الاقتصادي، موضحا أن الصين بها 49 منطقة صناعية حرة تساهم بصادرات تقارب الـ 70 % ، مشيدا بجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات والقطاعات وطرح العديد من المبادرات لخدمة القطاع الصناعي ودعمه.

وأشار غراب، إلى أن عدد المجمعات الصناعية حتى الآن 13 مجمعا للأنشطة المختلفة في 12 محافظة وفي طريقها للزيادة لتنتشر في بقية المحافظات، موضحا أن من فوائد هذه المجمعات دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يحقق طفرة وقفزة صناعية اقتصادية كبرى، إضافة إلى أنها ستخلق مناخ استثماري في المحافظات جاذب للاستثمارات الأجنبية بعد توفيرها لمستلزمات الإنتاج وتنشيط سوق الاستثمار .