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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خالد بدوي: حرب أكتوبر جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية

صدى البلد

هنأ النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

وقال بدوي، خلال بيان له اليوم، أن حرب السادس من أكتوبر المجيدة من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث لمصر وللأمة العربية، لأنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن المصريين قدموا بطولات عظيمة في هذه الحرب وأثبتوا للجميع أن الجندي المصري لا يهاب الموت.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الذكرى العظيمة والتاريخية تُجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد، وبما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين.

 

وتابع النائب خالد بدوي، "يجب أن نستعيد روح هذه الذكرى في بناء مصر من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم قواتنا المسلحة في مواجهة التحديات، مطالبًا المصريين بتوحيد الصف والعمل من أجل بناء مصر الغالية.

حرب اكتوبر القوات المسلحة المصرية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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