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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رؤوف عبدالقادر: الاتحاد السكندري المنافس الأول للأهلي علي لقب البطولة العربية لكرة السلة

صدى البلد

أشاد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بالتنظيم الرائع لبطولة الأندية العربية لكرة السلة رقم 33 من قبل نادي الاتحاد السكندري وجميع اللجان العاملة علي البطولة، والذي وصفه بالشئ المعروف عن نادي الاتحاد و محافظة الإسكندرية عاصمة الساحرة البرتقالية.


وقال روؤف عبدالقادر ان البطولة من حيث الكم هي أكبر النسخ التي شارك بها هذا العدد من الفرق ومن حيث الكيف جميع الفرق التي وصلت الي ربع النهائي تريد لقب البطولة.

 

ووصف مستوي الفرق في النسخة 33 بالقوة والإحتراف، وعند سؤاله عن رأيه في ما يقال عن الاهتمام الزائد هذا العام من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بكرة السلة،
كانت اجاباته ان هذا الاهتمام هو المعتاد ومن الغريب ان يوصف بالزائد او الفؤجي في هذا الموسم،

حيث يوفر الأهلي جميع متطلبات اي جهاز فني لجميع الألعاب بالنادي.


ويري عبدالقادر أن مستوي الفريق سيظهر بالادوار النهائية لان الأدوار التمهيدية لا تظهر المستوي الحقيقي للفرق، والمنافس الأقوى والأصعب للأهلي هو نادي الاتحاد السكندري.

 

وحرص رؤوف عبدالقادر، على تبادل الدروع التذكارية مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي في البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد بالإسكندرية.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية حفلا لتبادل الدروع التذكارية بين الوفود المشاركة حضره اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى ود مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وطارق الغنام المدير الإداري للفريق.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

 

رؤوف عبد القادر بالنادي الأهلي الاتحاد السكندري بطولة الأندية العربية لكرة السلة محافظة الاسكندرية

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