البورصة المصرية والعربية اليوم.. ارتفاع مؤشر مصر وقطر والكويت والسعودية.. وتراجع دبي وأبوظبي

ننشر مؤشرات البورصات المصرية والعربية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-10 وجاءت كالتالى:

بورصة مصر

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر على نحو جماعي في جلسة هادئة قبيل عطلة رسمية يتوقف فيها التداول حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.9% في وقت ارتفعت فيه الأسهم القيادية على نحو جماعي بصدارة أسهم التجاري الدولي صاحب اكبر وزن على مؤشر السوق.

وأعلنت شركة e-finance اليوم عن بدء عملية الاكتتاب في أسهم الشركة في أولى الطروحات الحكومية لهذا العام بوقت استمر فيه الجدل بشأن ضريبة الأرباح.

سوق دبي المالي :

واصل المؤشر العام مساره الهابط متراجعا بنحو 1.1% في جلسة الأربعاء لينخفض للجلسة الرابعة على التوالي مسجلا أسوأ إغلاق له منذ أواخر يوليو الماضي، وتراجعت أغلب القياديات وفي مقدمتها سهم الإمارات دبي الوطني الذي انخفض بنحو 4% ليفقد مستويات 13 درهما ويهوي الى أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر، كما تكبد سهم إعمار العقارية خسائر بأكثر من 1% مسجلا أدنى إغلاق له في نحو شهرين.

كما تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.44 مسجلا أدنى إغلاق له في شهر ونصف، وكان مساهمو بالشركة قد تقدموا بطلب الى هيئة الوراق المالية والسلع لإضافة بند يقضي بعزل رئيس مجلس الإدارة خليفة الحمادي وثلاثة أعضاء آخرين من خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة وذلك بحسب وثائق اطلعت عليعا CNBC عربية.

سوق أبوظبي المالي :

تراجع المؤشر العام بنسبة 0.44% وللجلسة الثالثة على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو شهر، وجاء الضغط بشكل رئيسي من سهم أبوظبي الأول الذي تراجع بنسبة 1.25% ليتراجع إلى أدنى مستوياته في شهر.

بورصة قطر :

ارتفاع المؤشر العام بنحو 0.7% مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق فوق مستويات 11600 نقطة للمرة الأولى له منذ أكثر من 6 سنوات، وجاء الدعم من قطاع البنوك مع ارتفاع القيادي سهم مجموعة QNB بنحو 1.6% مسجلا أعلى إغلاق له في نحو عام ونصف، كما واصل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاته ليصل الى أعلى مستوياته منذ عام 2014.

بورصة الكويت :

على الرغم من تراجع كلا من المؤشر الأول و المؤشر العام بنحو 0.14% و 0.08% على التوالي، إلا أن ذلك لم يؤثر على مواصلة المؤشر الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى إغلاق له في تاريخه.

السوق السعودي

سجل السوق السعودي مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أداء قوي للأسهم القيادية وفي مقدمتها أرامكو الذي واصل التحليق للجلسة الرابعة عنذ مستويات قياسية ما سمح بتخطي قيمة الشركة لحاجز التريليوني دولار للمرة الأولى في نحو 22 شهرا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.1% ليحد من مكاسبه في أول الجلسة ولكنه لا يزال عند مستويات لم يعرفها المؤشر منذ 14 عاما.

وأغلق سهم أرامكو مرتفعا بنحو 0.7% فوق مستويات 37 ريال مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته على الإطلاق منذ الإدراج، فيما تعافى سهم STC القيادي من موجة خسائر وأغلق على صعود.