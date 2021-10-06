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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقليل الاغتراب .. الفرصة الأخيرة للتحويل بين الكليات والقواعد الخاصة

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

تنتهي خلال الساعات القادمة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، ليتم بعدها إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال 72 ساعة من غلق باب تقليل الاغتراب ، نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة .

 

غلق تقليل الاغتراب بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2021

 

تقليل الاغتراب .. وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

 

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 

تقليل الاغتراب .. وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنــــا   ويمكن للطالب  التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال  رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

 

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

 

تقليل الاغتراب .. كشفت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، عن موعد تقليل الاغتراب سيكون، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2021، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

التحويل بالمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ونوهت إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

وزارة التعليم التعليم العالي التنسيق تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب طلاب الثانوية العامة

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