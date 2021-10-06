أعراض التهاب سقف الحلق.. المشاكل والعلاج بالأعشاب

يصاب الكثير بالتهابات في سقف الحلق ولكن يجهل البعض أعراض التهاب سقف الحلق والتي يجب التعرف عليها سريعا لتلقي العلاج سواء بالأعشاب أو بالأدوية.



أعراض التهاب سقف الحلق

وقد تكون أعراض التهاب سقف الحلق من الأشياء المتعبة والمملكة للشخص المصاب وقد تكون أول أعراض التهاب سقف الحلق هو عدم القدرة علي البلع وألم مصحوبا أحيانا بالرغبة في حك الحلق، ويعد الألم في الحلق من أكثر الأعراض شيوعًا وتحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، على الرغم من أن التهاب الحلق قد يكون مزعجًا ، إلا أنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

ومن ابرز أعراض التهاب سقف الحلق والتي يمكن أن تختلف الأعراض تبعًا للسبب، وإليكم أبرزها:

ألم أو إحساس بالحكة في الحلق

ألم يزداد سوءًا عند البلع أو الكلام

صعوبة في البلع

تورم وتقرح الغدد في رقبتك أو فكك

تورم واحمرار اللوزتين

بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين

صوت أجش أو مكتوم

كما يصاب البعض بحرقة المعدة وبحة في الصوت وارتجاع محتويات المعدة والإحساس بوجود كتلة في الحلق هي ابرز أعراض التهاب سقف الحلق.



علاج التهاب سقف الفم بالاعشاب

واذا كنت تحاول علاج التهاب سقف الفم بالاعشاب قد توجد العديد من الطرق المنزلية التي يمكن ان تعتمدي عليها في الشفاء

ونقدم لكم علاج التهاب سقف الفم بالأعشاب

شاي جذر العرقسوس هو الأفضل علي الإطلاق كما أنه هو احدي العلاجات المنزلية بالهند لعلاج التهاب سقف الحلق ، ثم عليك تطبيق بعض الخطوات لعلاج التهاب سقف الفم بالأعشاب.

احصل على قسط كبير من الراحة لمنح جهاز المناعة لديك فرصة لمحاربة العدوى.

لتسكين آلام التهاب الحلق:

تغرغر بمزيج من الماء الدافئ و 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح.

اشرب السوائل الدافئة التي تلطف الحلق ، مثل الشاي الساخن بالعسل أو مرق الحساء أو الماء الدافئ بالليمون. يعتبر شاي الأعشاب ملطفًا بشكل خاص لالتهاب الحلق .

برّد حلقك عن طريق تناول مشروب بارد مثل المصاصة أو الآيس كريم.

مص قطعة حلوى صلبة أو حبة استحلاب.

قم بتشغيل مرطب الهواء بالرذاذ البارد لإضافة الرطوبة إلى الهواء.

أرِح صوتك حتى يتحسن حلقك.



مشاكل سقف الحلق

من مشاكل سقف الحلق التي يمكن أن يتعرض لها البعض بعد الإصابة بالتهاب سقف الحلق هو مضاعفات المرض ، فقد تؤدي العدوى التي تسبب التهاب الحلق إلى ظهور علامات وأعراض أخرى ، بما في ذلك:

حمى

سعال

سيلان الأنف

العطس

آلام الجسم

صداع الراس

الغثيان أو القيء

متى ترى الطبيب

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالذهاب إلى الطبيب إذا لم يختفي التهاب الحلق عند الاطفال مع أول مشروب في الصباح ، والحصول على رعاية فورية إذا كان يعاني من علامات وأعراض شديدة، مثل:

صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

سيلان اللعاب غير المعتاد وعدم القدرة على البلع



ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأذن والأنف والحنجرة، استشر طبيبك إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق وأي من المشاكل التالية المرتبطة به :

التهاب الحلق الشديد أو الذي يستمر لأكثر من أسبوع

صعوبة في البلع

صعوبة في التنفس

صعوبة في فتح فمك

الم المفاصل

ألم الأذن

حمى أعلى من 38.3 درجة مئوية

دم في اللعاب أو البلغم

التهاب الحلق المتكرر

نتوء في الرقبة

بحة في الصوت تستمر لأكثر من أسبوعين

تورم في الرقبة أو الوجه



ألم في سقف الحلق عند البلع

من أكثر الاسئلة الأخرى شيوعا بين الناس ، هى: ألم في سقف الحلق عند البلع، وفى الحقيقة هناك أسباب عديدة وراء المعاناة

تعد العدوى الفيروسية هى السبب الرئيس لمعظم حالات التهاب سقف الحلق، ألم في سقف الحلق عند البلع وتشمل :

زكام

الانفلونزا

مونو “عدد كريات الدم البيضاء”

مرض الحصبة

جدري الماء

مرض فيروس كورونا كوفيد - 19

الخناق وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة يتميز بسعال حاد ونباحي

الالتهابات البكتيرية

يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق.

أسباب أخرى

تشم الأسباب الأخرى وراء التهاب سقف الحلق ما يلي:

الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة والعفن والغبار وحبوب اللقاح التهاب الحلق، وقد تتعقد المشكلة بسبب التنقيط الأنفي الخلفي ، والذي قد يؤدي إلى تهيج الحلق والتهابه.

جفاف

يمكن أن يجعل الهواء الداخلي الجاف حلقك خشنًا وخدشًا. التنفس عن طريق الفم، غالبًا بسبب احتقان الأنف المزمن، ويمكن أن يسبب أيضًا جفاف الحلق والتهابه.

المهيجات

يمكن أن يتسبب تلوث الهواء الخارجي والتلوث الداخلي مثل دخان التبغ أو المواد الكيميائية في التهاب الحلق المزمن، كما أن مضغ التبغ وشرب الكحوليات وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تهيج الحلق.

شد عضلي

يمكنك إجهاد عضلات حلقك بالصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو التحدث لفترات طويلة دون راحة.

مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)

ارتجاع المريء هو اضطراب في الجهاز الهضمي حيث تتراكم أحماض المعدة في أنبوب الطعام “المريء”.

قد تشمل العلامات أو الأعراض الأخرى حرقة المعدة وبحة في الصوت وارتجاع محتويات المعدة والإحساس بوجود كتلة في الحلق.

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

يظهر التهاب الحلق فى بعض الحالات مع أعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا مبكرًا بعد إصابة شخص ما بفيروس نقص المناعة البشرية.

قد يعاني الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من التهاب الحلق المزمن أو المتكرر بسبب عدوى فطرية تسمى القلاع الفموي أو بسبب عدوى فيروسية تسمى الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، والتي يمكن أن تكون خطيرة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الأورام

يمكن أن تسبب الأورام السرطانية في الحلق أو اللسان أو الحنجرة التهاب الحلق. قد تشمل العلامات أو الأعراض الأخرى بحة في الصوت ، وصعوبة في البلع ، وصعوبة في التنفس ، وتورم في الرقبة ، ودم في اللعاب أو البلغم.

في حالات نادرة

يمكن أن تسبب منطقة مصابة من الأنسجة (خراج) في الحلق أو تورم "غطاء" الغضروف الصغير الذي يغطي القصبة الهوائية (التهاب لسان المزمار) التهاب الحلق، وكلاهما يمكن أن يسد مجرى الهواء ، مما يؤدي إلى حالة طبية طارئة.

المصادر: health line

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