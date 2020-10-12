فى لمح البصر.. أسرع وصفة لعلاج التهاب الحلق

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أسباب التهاب الحلق



ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين وظهور بقع بيضاء وظهور صوت أجش أو مكتوم

يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، و