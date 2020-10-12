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مرأة

فى لمح البصر.. أسرع وصفة لعلاج التهاب الحلق

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في  مضاعفات.. 

إليك أبرز أسباب التهاب الحلق وأعراض الإصابة بها ومشروب مذهل للتخلص من أعراضها المزعجة. 

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أسباب التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين وظهور بقع بيضاء وظهور صوت أجش أو مكتوم
يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.

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أعراض التهاب الحلق
على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:

1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .
7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .

مشروب مذهل لالتهاب الحلق

لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.
المكونات:
كوب ماء دافىء 
ملعقة خل التفاح 
ملعقة عسل ابيض 

قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا 

خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي
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