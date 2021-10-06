أحمد موسى لـ أفيخاي أدرعي: رجعنا الأسرى الإسرائيليين لابسين بيجامات كاستور

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إنه من الضروري أن نذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي، بمقطع فيديو بيجامات الكاستور التي ارتداها الأسرى الاسرائيليين أثناء عودتهم بعد حرب أكتوبر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أهدي فيديو بيجامات الكاستور لأسرى حرب أكتوبر لـ أفيخاي أدرعي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جولدا مائير كانت تبكي أثناء استلام الأسرى الإسرائيليين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عودة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم بعد حرب اكتوبر بالبيجامات الكاستور تشير إلى حجم ما كبده مصر من خسائر في صفوف العدو الإسرائيلي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الجيش المصري نجح في 6 ساعات فقط تحقيق النصر وتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة".

