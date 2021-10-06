بالفيديو.. استشاري: التكميم من العمليات المنقذة في إنقاص الوزن

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل السكر والضغط والكوليسترول العالي، وهذا الأمراض تسمى بمتلازمة السمنة المرضية، ويزيد التعرض لهذه الأمراض مع زيادة الوزن.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السمنة قد تعوق النفس أثناء النوم، خاصة مع السمنة المفرطة، لافتًا إلى أن مريض السمنة لا يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي، لأن السمنة قد تؤدي إلى إعاقة النوم بشكل جيد.

وتابع استشاري جراحات السمنة أن عملية تكميم المعدة من العمليات القوية في انقاص الوزن من خلال فتحات صغيرة، وتجرى بالمنظار، والإقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، وبعد يوم من إجراء العملية من الممكن ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

ونوه الدكتور كريم صبري، أن هناك مشاكل قد تعوق إجراء تحويل المسار لدى المصاب بالسمنة المفرطة، وهذا قد يرجع إلى سمك جدار المعدة، وفي هذه الحالة يتم إجراء تكميم المعدة بشكل مرحلي، وبعد انخفاض الوزن يتم إجراء تحويل المسار بعامين أو أكثر.

وأضاف استشاري جراحات السمنة، أن هناك بعض الحالات التي كانت مصابة بالسمنة المفرطة، فقامت بإجراء تكميم المعدة وبعد خفض الوزن بمقدار 200 كيلو ، تم إجراء تحويل المسار ، للوصول إلى الوزن المناسب.

وأشار كريم صبري إلى أن التكميم من العمليات المنقدة في انقاص الوزن، ولكنها في حاجة إلى المحافظة في تناول السكريات على المدى البعيد، وهذا لا يعني عدم تناول السكريات بشكل مطلق.

وقال استشاري جراحات السمنة ، إن المريض بعد تكميم المعدة يتناول وجبات خفيفة مثل الزبادي، في اول 10 أيام، وبعد ذلك يتناول بعض الأطعمة السهلة لمدة 20 يوم، وبعد الشهر الأول يتم تناول الطعام بشكل عادي.

وتابع كريم صبري ان هناك إمكانية لإجراء جراحة المرارة مع تكميم المعدة في جراحة واحدة، من خلال المنظار، بدون فتحات جديدة، او وقت إضافي.

ولفت استشاري جراحات السمنة إلى أن المرارة السلمية لا يجب أن تزال من الجسم تحت أي حال من الأحوال، إلا إذا كانت تحتوي على حصوات ، ففي هذه احلالة يجب إزالتها حتى لا يحدث صفر انسدادية.