حكم حلق اللحية .. الإفتاء: إطلاقها عادة وليست سنة

حكم حلق اللحية.. سؤال يشغل بال كثير من الناس حول حكم حلق اللحية خاصة في ظل ظروف المجتمع والعمل التي تفرض على البعض حلقها وفتاوى بعض المتشددين الذين يقولون بحرمة ذلك استناداً إلى أنها من سنن الفطرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر سؤالاً حول حكم حلق اللحية، والمقصود بكون إعفاء اللحية من سنن الفطرة.



حكم حلق اللحية

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حديث عشر من الفطرة والتي من بينها قص الشارب وقص الأظافر وحلق العانة وإعفاء اللحية وغيرها من السنن، يؤكد المعنى بأن القصد من تلك السنن الإزالة والتنظيف، مبيناً أن تلك السنن يقال عنها سنن العادات وهي سنن نسلم فيها إلى ما اعتاده الناس من أمور.

وأشار "وسام" خلال البث المباشر للدار، إلى أن السنن المشار إليها يرجع في أمرها إلى ما تعارف عليه القوم وما اعتادوا، موضحاً أن القول بإعفاء اللحية هو طولها فهم خاطيء للنص فقد رأينا علماء الأزهر يحلقون لحاهم عملاً بالفهم الصحيح من أن الإعفاء هو التهذيب والإزالة وليس الترك فقط.

وكشف "وسام" عن جهل القائلين بإجماع العلماء على ترك اللحية، وعدم جواز حلقها خاصة وأن اللغة كما ذكر أحد المعاصرين في كتاب عن اللحية تحمل في معاني الإعفاء وجهين الأول ترك والآخر إزالة، مبينا أن العلماء تكلموا في أمر اللحية وطولها وأن هذا الطول ليس مستحسنا وأن تركها وإزالتها أمر تحكمه العادة.

حكم حلق اللحية

هل حلق اللحية حرام أم حلال؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفقهاء مختلفون في حكم حلق اللحية على 3 أقوال، فبعضهم يراها حرام، وبعضهم يراها مكروه، وبعض فقهاء الشافعية أن حلقها جائز بناء على أنها من سنن العادات مما يدل ذلك على الإباحة.

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء أن هناك اجتهادا فقهيا متسعا في حكم حلق اللحية، فمن يريد أن يأخذ بوجوب إطلاقها وحرمة الحلق له ذلك، ومن يريد أن يأخذ بكراهة حلقها أو جوازه؛ فله ذلك أيضًا، لأن جميعهم اجتهادات فقهية سائدة.

وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن من ليس له مذهب معين يأخذ بمذهب مفتيه، ودار الإفتاء تقول بالآراء الثلاثة، لافتًا إلى أنه من القواعد الفقهية الأصيلة أنه: « ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه»، فعلى سبيل المثال اتفق الفقهاء على إنكار الزنا أو السرقة، فلابد من إنكارها ولا يجوز أن يجزيه أحد.

حكم حلق اللحية

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم اللحية على ثلاث أقوال، فجمهور الفقهاء يرون أن الإطلاق فرض لابد منه مع التهذيب والنظافة.

وأفاد « شلبي» في لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال: "ما حكم حلق اللحية؟" أن قول الشافعية يرون أن الإطلاق ليس فرضا والحلق مكروه وبالتالى فهى من قبيل السنن، أما القول الثالث لكثير من الفقهاء وبعض المعاصرين قالوا إن الإطلاق من سنن العادة وليس من قبيل العبادات.

وأشار أمين الفتوى بالإفتاء إلى أن ما نختاره هو القول الوسط وهو ما عليه الشافعية بأن الإطلاق سنة ومن يحلقها فلا وزر عليه.