حكم عمل الفتلة لشعر اللحية.. الإفتاء تجيب

حكم عمل الفتلة لشعر اللحية.. يحرص الحلاقون على إزالة الشعر الزائد لزبائنهم في المناطق المتفرقة من الوجه عن طريق الخيط "الفتلة"، الأمر الذي يجده البعض من الأمور المكروهة أو المحرمة، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات سؤالاً يقول: ما حكم عمل فتلة للشعر الزائد بالأنف واللحية؟

حكم عمل الفتلة لشعر اللحية

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على سؤال حكم عمل الفتلة لشعر اللحية والأنف، إن الأمر جائز مع الكراهة، لكنه ليس حراماً.

حكم أخذ شعر الخدين بالفتلة للرجال

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يحرم على الرجل إزالة شعر الوجه بالفتلة.

وأكد الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم أخذ شعر الخدين بالفتلة للرجال؟» «أن عمل الوجه بالفتلة حرام للرجال».

ما حكم إزالة شعر الذقن بالليزر

يجوز إذا لم يكن هناك ضرر على الإنسان، بذلك أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال الذي ورد إليها عبر البث المباشر، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الأمر مرتبط بحلق اللحية، ويرى كثير من الفقهاء أن حلق اللحية جائز ولا شيء فيه.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إزالة شعر الذقن بالليزر للشباب؟، أنه ذلك بناءً على أن إطلاق اللحية سنة، وترك السنة ليس حرامًا، ويجوز إزالة شعر الذقن بالليزر.

وعن حكم جلسات الليزر لإزالة شعر الجسم؟ قال أمين لجنة الفتوى، إن هذه الجلسات جائزة، أجازها بعض الفقهاء خاصة الحنابلة".

حكم حلق اللحية

أكدت دار الإفتاء، أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها وتكون متناسبة مع الهيئة العامة، وكان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، ويستحب أن لا تزيد في الطول على مقدار قبضة اليد، كما يحصل إعفاؤها بمجرد إنبات شعرها، وقد تابع الصحابةُ رضوان الله عليهم الرسولَ عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره.

وتابعت: وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها؛ كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظفار والشارب: فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب، مع استحباب تهذيبها والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد كما ذكرنا، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وللمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصًّا أو حكمًا غير مختلف فيه.

وواصلت: كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره، وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

واستدلت بما وروى مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» أي: الاستنجاء، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: "وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ".