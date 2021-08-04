حكم الأخذ من اللحية بغير قصد التشبه بالأجانب؟ أمين الفتوى يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم تدريج اللحية وتكون فيها تشبيه بالأجانب لكم صاحبها لا يقصد التشبيه بأحد؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال: إن تدريج اللحية يكون حسب العادة، ولكن المهم فيها ألا يكون بها تشويها للخلقة أو تشبها بالأجانب.



وأوضح أمين الفتوى، إذا درج الشخص لحيته ولم يكن فيها تشوهيها للشكل ولم يقصد بيها التشبه بأحد فلا توجد مشكلة وجائزة.

ونوه أمين الفتوى بأن الممنوع هو قصد التشبه وتشويه الخلقة، وأما غير ذلك فجائز ولا شيء فيه.

حكم الشرع في حلق اللحية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “ما حكم الشرع في حلق اللحية؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن حلق اللحية جائز شرعا على المختار للفتوى وهى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن كثيرا من الفقهاء يقولون بوجوب إطلاق اللحية وغيرهم يرون أن الإطلاق ليس واجبا ولو حلق الإنسا لحيته لا حرج ولا وزر عليه.



حكم إعفاء اللحية

حكم إعفاء اللحية رد الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أحد السائلين يسأله عن سبب عدم إفتاء الأزهر بإعفاء اللحية.



وقال محمد سمير صديق، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الفقهاء قالوا إنه ليس كل أمر يحمل على محمل الوجوب، فمثلا قول الله "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ" لا يلزم وجوبا انتشار الجميع في الأرض.



وأشار صديق إلى أنه لو أخذنا بظاهر الآية فسيكون الأمر على الوجوب، وهذا صعب، ولكن العلماء قالوا إن الأمر على سبيل الندب، أو يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب.



وذكر صديق أن النبي نص على إعفاء اللحية ولكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على الندب، ففاعلها يثاب عليها وعدم فعلها لا يعاقب على الترك.