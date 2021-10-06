التعليم العالى: تعيين ممدوح مهدى قائما بأعمال رئيس جامعة حلوان

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتعيين الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القيام بأعمال رئيس جامعة حلوان.



ويأتي قرار تعيين الدكتور ممدوح مهدي قائما بأعمال رئيس جامعة حلوان لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لشغل الوظيفة.

وشغل الدكتور ممدوح مهدي، العديد من المناصب الهامة منها:



- نائب لرئيس جامعة حلوان

-تولى منصب عميد كلية الطب بجامعة حلوان

-أستاذ الباطنة والكلي بكلية الطب بجامعة حلوان

-عمل مستشار طبي لرئيس الجامعة

-رئيس اللجنة الطبية العليا بجامعة حلوان

-تولي منصب عميد كلية التمريض فى الفترة من ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٤

-تولي عضوية العديد من اللجان والمجالس العلمية والإدارية منها عضو هيئة مكتب قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات

-عضو بلجنة إنشاء مجلة متخصصة في مجال التغذية وعلوم الأطعمة 2010 ومقرر لجنة لوضع ضوابط للقبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة في 2010

-عضو بلجنة إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة فى 2012 وممثل الإدارة العليا في وحدة جودة النظم الإدارية بالجامعة

- تولى أيضًا عضوية هيئة مكتب قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات