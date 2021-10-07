محمد جمال الغيطاني: والدي شكل وجدان المصريين بكتاباته كأديب ومقاتل.. فيديو

قال المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الروائي جمال الغيطاني ، أن والده الراحل شكل وجدان المصريين كلهم ليس فقط كأديب يكتب ولكن كشاهد ومقاتل بالأساس مقيم على الجبهة في فترة في أكثر فترات التحدي في تاريخنا المعاصر وكان شاهداً على مرحلة حرب الاستنزاف من جهة التحديات "

واضاف محمد جمال الغيطاني خلال مداخلة هاتفية في خلال برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن والده خاض معاركاً حاسماً ليبرز دور المصري في حرب الاستنزاف حتى أعطاه الله حظاً أخر أن يكون شاهداً على نصر أكتوبر العظيم ".

واوضح محمد جمال الغيطاني : " والدي كان مراسلاً حربياً وأديباً وصحفياً وقبل هذا كله واحد من الناس لم يكن يكتب عنهم فقط بل واحد منهم يكتب عن أحوالهم وظروف تاريخية مختلفة بداية من حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر والفترة الأخيرة من العقد الأخير بداية من ثورة يناير حيث رصد أحداثها بعين المقاتل أيضاً "

مشيراً إلى أن والده الراحل كان يملك استيعابا كبيراً للتاريخ المصري ولعلاقة هذا التاريخ بالجيش المصري ولتفرد وضعية الجيش المصري في تاريخ مصر وكيف يختلف هذا الجيش في تكوينه ودوره عن أي جيش أخر في العالم فهو جيش من الناس ولم يكن جيشاً طبقياً أو طائفياً أو أيديولوجي بل هو جيش من نسيج الشعب المصري من الشمال للجنوب ومن الشرق والغرب "



