كرم كردي: رابطة الأندية في مهمة انتحارية.. وأبوريدة لا يحكم الكرة المصرية

أكد الدكتور كرم كردي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق ، أن رابطة الأندية في مهمة انتحارية في مواجهة أصعب نسخة في بطولة الدوري الممتاز.



وقال كردي عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن الرابطة ستواجه مهمة صعبة للغاية في ترتيب الموسم الجديد وانتظام الدوري رغم كل الارتباطات.



وأوضح أن هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لا يحكم الكرة المصرية في كل التفاصيل مثلما يتصور البعض.



وأشار إلى أن المنصب الدولي لا يعني على الإطلاق أن يحكم أبوريدة الكرة المصرية بدليل أن طارق بشماوي في منصب دولي ولا يحكم الكرة التونسية.



وقال كردي:" أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لا يستطلع أبوريدة في كل الأمور ، أبوريدة لا يعلم شيئاً عن تعيين محمود جابر مدرباً لفريق الشباب".



وأكد أن رجال هاني أبوريدة لا يحكمون الكرة المصرية مثلما يتصور البعض موضحاً أن علاقته قوية بأبوريدة ولكنه اختلف معه كثيراً أثناء مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق.