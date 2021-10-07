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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان يوسف تنضم لحكاية على الهامش من إلا أنا

صدى البلد

انضمت الفنانة ايمان يوسف لحكاية “على الهامش" ضمن مسلسل الا انا .

و تقوم بها بدور زوجة شعبية وتتهم فيها نرمين الفقى بخطف جوزها ولكن تتوالى الاحداث فى طار اجتماعى درامى مشوق. 

ينتهى صناع حكاية “على الهامش” ضمن مسلسل “إلا أنا” غدا من تصوير آخر مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامى استعداد لدخوله مرحلة المنتاج وعرض الاحد المقبل عبر شاشة Dmc.

وتجسد الفنانة نرمين الفقي  خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرين عن التنمر عليها.

وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.

وأوضحت السيناريست أماني التونسي فى تصريحات صحفية، أنها تقدم من خلال "على الهامش" قضية شائكة فى المجتمع تخص السيدات بعد انتهاء فترة الحضانة لدى الأم، وأن القصة تختلف عما قدمته فى أفلامها من قبل.

الفنانة نرمين الفقى صبرى فواز مسلسل الا انا محمود عمرو ياسين عمرو ياسين الفنانة جيهان خليل على الهامش

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