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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: اختيار مديري ووكلاء المديريات مسئولية الوزير وليس المحافظين

وزير التعليم
وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار اختيار شاغلي وظائف مدراء ووكلاء المديريات التعليمية من اختصاص وزير التربية والتعليم وليس المحافظ.

وأصدر وزير التربية والتعليم تحذيرا رسميا لجميع المديريات التعليمية، حذر خلاله من أنه عند خلو منصب مدير أو وكيل أي مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية لأي سبب يتم العرض على الوزير المختص بالتعليم ويحظر العرض على المحافظين.

وقال وزير التعليم في خطاب رسمي للمديريات: سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة على من يخالف ذلك.

وكان الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا بتكليف مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية لمكتب الوزير " محمد محمد عبدالله محمد" ، بتسيير مهام وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لمدة عام، أو لحين شغلها بالتعيين، أيهما أقرب.

كما أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارا بإنهاء تكليف أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وعودته الي عمله في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وعلى جانب آخر عقدت وزارة التربية والتعليم ، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات، ومن بينها توفير عام دراسى آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وشدد حجازى على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

ونبه حجازي على مديري المديريات بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، وضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.

كما وجه مديري المديريات بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة؛ بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عيد على أهمية الاجتماع وذلك إنطلاقًا من الدور الوقائي في الاكتشاف المبكر للأوبئة والالتزام بمعايير الشروط الصحية الواجب توافرها واتخاذها داخل المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس،  وذلك من خلال الالتزام بتطعيم جميع الفئات العاملة بالمنشآت التعليمية والمتابعة والإشراف لتنفيذ خطة القطاع الوقائي والتحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة وتقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات والحد من انتقال العدوى ورفع الوعى لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية ومشاركة أولياء الأمور لتوعية الطلاب، متمنيًا عامً دراسيًا ناجحًا وآمنًا للجميع وخاصة أبنائنا الطلاب.

التربية والتعليم التعليم المديريات التعليمية التعليمية اختيار شاغلي وظائف مدراء

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