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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عيد زواجه الـ 75..شاهد مسن يرتدي بدلة عسكرية من الحرب العالمية الثانية

زوجان يحتفلان بعيد
زوجان يحتفلان بعيد زواجهما الـ 75

لأول مرة ارتدت زوجة عجوز فستان الزفاف الأبيض بينما ارتدي زوجها البدلة العسكرية التي ارتداها خلال خدمته في الحرب العالمية الثانية احتفالاً بعيد زواجها الـ 75.

احتفل يوليسيس البالغ 94 عاماً وزوجته لورين داوسون التي تجاوزت 92 عاماً من عمرها، بعيد زواجهما الذي بدأ بحبهما من أول لقاء على مدى عقود.

وقالت لورين لشبكة «WCHS-TV» الأمريكية خلال الاحتفال بذكرى زواجها الـ 75 بحضور 5 أجيال مختلفة من أبنائهما وأحفادهما: «أشكر الله عليه، لم أجد أفضل منه».

قصة حب بدأت بدلو 

و تتذكر لورين اليوم الأول الذي التقت فيه يوليسيس، حينما تعمدت رمي دلو الماء الذي كانت تحمله بيدها عندما رأته يقترب من بئر، حتى تلفت انتباه وتنال مساعدته، لتبدأ واحدة من أنجح وأطول علاقات الزواج.

أسباب نجاح زواجهما 

وعن أسرار نجاح زواجهما، يقول  يوليسيس و  لورين بأنها تتمثل بشكل أساسي في التنازل والحب والإيمان من أجل ثباتهما في وجه تقلبات الحياة.

وفي تعليقه على استمرار قصة الحب التي بدأت في عام 1946، اكتفى يوليسيس بالقول «كانت العقدة مربوطة بإحكام شديد، وما زالت صامدة».

وتختتم لورين بأن تبادل مشاعر الحب بقدر متساوٍ بين الزوجين هو مفتاح نجاح العلاقة الزوجية ووقود استمرارها على مر السنين.

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ومن أجل الاحتفال ارتدت لورين فستان الزفاف الأبيض، بينما كانت قد اكتفت في حفل زفافهما الأول بارتداء ثوب أحمر من قطعتين، بينما ارتدي زوجها بدلة عسكرية.

 



 

عيد زواج عيد زواجهما الاحتفال بعيد زواج بدلة عسكرية فستان أبيض

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