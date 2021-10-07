ضبط مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة رقابية بالدقهلية

شنت مديرية التموين برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية حملات التفتيشية على الأسواق بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ترأس الحملة محمد مصطفى مدير إدارة تموين ميت غمر يرافقهأشرف رمضان و.جمال الألفى وسعيد السرنجاوى ودأمانى عبدالباقى من الطب البيطري بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ محاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى ٢٦٠ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

حيث تم عمل محضر لصاحب محطة تموين سيارات لتجميع ١٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

محضر لصاحب محل بيع لحوم مجمدة لعرضه وبيعه لحوم وكبدة مجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر وتم التحفظ على إجمالى ٣٥ كيلو لحوم وكبدة مجمدة لحين صدور قرار النيابة العامة.

٢ محضر عدم وجود شهادات صحية.

وسوف تتواصل الحملات التموينية لضبط المخالفين.