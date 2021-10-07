غلق 53 مقهى ومحلا تجاريا وتحصيل 23 ألف جنيه غرامة في سوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج جولاتها الميدانية، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية؛ لتجنب عدوى فيروس كورونا بالموجة الرابعة.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة عدة حملات على المقاهي والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، لرصد أي مُخالفات الإجراءات الاحترازية، لأخذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 17 مقهى و36 محلا تجاريا، وتغريم 469 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامات الخاصة بهم، بملبغ مالي قيمته 23 ألفا و450 جنيهًا.