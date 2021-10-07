أيمن محسب يطالب بسرعة حل أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة ببعض المستشفيات

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن نقص أسرة الرعاية المركزة ومعاناة المرضى فى الحصول على الخدمة الطبية بعد ارتفاع قوائم الانتظار مرة أخرى.

وأوضح محسب، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة وفى القلب منها حملة 100 مليون صحة، تلك الحملة التى كان ومازال لها صدى كبير ونتائجها ملموسة لجميع المصريين بمختلف فئاتهم، كما تم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة أرقام بالموازنة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، ترجمة هذه التوجيهات والاهتمام من قبل القيادة السياسية فى صورة واقع ملموس على الأرض، ويكون ذلك من خلال العمل على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات ، والعمل على التطوير المستمر، وحل أزمة عجز الأطباء، ومواجهة مشكلة نقص المستلزمات والأجهزة ببعض المستشفيات والتخصصات الطبية النادرة، على أن يكون هناك منظومة متخصصة لمتابعة الجهود التى تتم فى هذا الصدد على وجه التحديد، خاصة وأن منظومة الصحة تمس جميع المواطنين بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة العمل من خلال قاعدة بيانات شاملة، تضم كافة البيانات الخاصة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، سواء عدد أسرة الرعاية المركزة، وقوائم الانتظار والبنية التحتية والمستلزمات والأجهزة الطبية والأماكن الشاغرة بها، ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دورى وذلك من خلال تطبيق وذلك لن يتحقق سوى من خلال ميكنة المنظومة بشكل كامل للتيسير على المرضى وتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.