عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن محسب يطالب بسرعة حل أزمة نقص أسرة الرعاية المركزة ببعض المستشفيات

أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن نقص أسرة الرعاية المركزة ومعاناة المرضى فى الحصول على الخدمة الطبية بعد ارتفاع قوائم الانتظار مرة أخرى.

 

وأوضح محسب، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة وفى القلب منها حملة 100 مليون صحة، تلك الحملة التى كان ومازال لها صدى كبير ونتائجها ملموسة لجميع المصريين بمختلف فئاتهم، كما تم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة أرقام بالموازنة العامة للدولة.

txt

إجراء 5708 عمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

txt

إنهاء قوائم الانتظار لحالات زراعة القوقعة بـ «مستشفى طنطا التعليمي» بنسبة 100%

وطالب عضو مجلس النواب، ترجمة هذه التوجيهات والاهتمام من قبل القيادة السياسية فى صورة واقع ملموس على الأرض، ويكون ذلك من خلال العمل على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات ، والعمل على التطوير المستمر، وحل أزمة عجز الأطباء، ومواجهة مشكلة نقص المستلزمات والأجهزة ببعض المستشفيات والتخصصات الطبية النادرة، على أن يكون هناك منظومة متخصصة لمتابعة الجهود التى تتم فى هذا الصدد على وجه التحديد، خاصة وأن منظومة الصحة تمس جميع المواطنين بشكل مباشر.

 

وشدد على ضرورة العمل من خلال قاعدة بيانات شاملة، تضم كافة البيانات الخاصة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، سواء عدد أسرة الرعاية المركزة، وقوائم الانتظار والبنية التحتية والمستلزمات والأجهزة الطبية والأماكن الشاغرة بها، ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دورى وذلك من خلال تطبيق وذلك لن يتحقق سوى من خلال ميكنة المنظومة بشكل كامل للتيسير على المرضى وتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

أيمن محسب حنفى جبالى مجلس النواب مجلس الوزراء قوائم الانتظار

ترشيحاتنا

8 شركات مصرية في معرض موسكو للأغذية.. و7 ملايين دولار تعاقدات تصديرية

إدارة بايدن تضغط سراً على إسرائيل لتخفيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

على ٨٣ فدانا بـ ٦ مليارات جنيه.. "التموين" تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة للمنطقة اللوجستية في طنطا

جمال الحاجي يوضح سر تفوق منتخب مصر.. ويؤكد: دفاع ليبيا ضعيف

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

استحواذ وريادة|جنرال موتورز تتحدى تسلا في خطتها وتعلن طرازات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

غلق ملف الحارس الجديد.. الأهلي يسعي لنزع فتيل أزمة أجايي

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

الهزار القاتل.. أفريقي ينهي حياة صديقه في الجيزة

العام الجديد| تعرف على عدد أيام الدراسة وموعد الامتحانات والإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ