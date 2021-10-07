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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية هيئة قصور الثقافة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

احتفالية هيئة قصور
احتفالية هيئة قصور الثقافة بذكرى انتصارات اكتوبر

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "6 ساعات" التي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة.

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 وكان ضمن الحضور كل من العميد أركان حرب ايهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والعقيد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة والكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف وضياء مكاوى مدير عام قصر ثقافة أسيوط والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والأب عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الارثوذوكس ومحمد بشير رئيس حي غرب وصفاء عمران مدير قصر ثقافة أسيوط .


بدأت الاحتفالية بعرض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ببهو قصر ثقافة أسيوط ثم افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم تفقد ورش الخزف والرسم للأطفال ثم افتتاح معرض "دار المعارف" للكتاب والذى يضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء.
 

عقب ذلك حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمسرح الشتوي والتي بدأت بالسلام الوطني بترديد جميع الحضور النشيد الوطني للبلاد ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الراحل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ثم تقديم فقرات الحفل للدكتورة أسماء عبدالرحمن ثم عرض لبعض الفقرات لذوى الهمم منهم فقرة فرقة النور للمكفوفين بقصر ثقافة أسيوط ثم فقرة شعرية للشاعر أحمد عبد الباسط وياسمين الخطيب ثم قصيدة شعرية للشاعر والأديب المدثر الخياط بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات اكتوبر 1973 وفيلم الشفرة من انتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.
 

وتم استكمال فقرات الحفل بعرض لبعض الأغاني الوطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ثم تقديم بعض الهدايا التذكارية وسلسلة من اصدارات دار المعارف لمحافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
 

وقال محافظ أسيوط إن احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعتبر تخليداً لذكرى انتصار العزة والكرامة مشيرًا إلى إنه تم تنظيم احتفالات شعبية بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء وعرض الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة على شاشات عرض بميادين أسيوط المختلفة وبجميع قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب مؤكدًا على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد والبطولات التي تحققت في حرب السادس من أكتوبر 1973 والتي أثبتت قدرة وتفوق القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية موجهًا تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة داعياً جموع الشعب المصرى بالوقوف صفاً واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.

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