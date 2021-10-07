عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

صدى البلد

تهل الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر العظيم، لتثير في الجميع الإحساس بالفخر والكرامة والعزّة وأسئلة كثيرة حول المعارك التي يخوضها الوطن.
وإذا كان نصر أكتوبر العظيم لا يزال وسيظل، معجزة عسكرية كبيرة تتداولها الأوساط العسكرية، وتتحاكى بـ بطولات الجيش المصري وجنوده وضباطه، في دحر الاحتلال الاسرائيلي عن سيناء، والذي استمر 6 سنوات وأن يستعيد كرامة وكبرياء الجيش المصري وقواته المسلحة. فإن ما تسطره القوات المسلحة اليوم من أعمال عظيمة داخل وخارج سيناء، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي يستحق أن تروى وأن يتوقف الجميع أمامها.
فـ التحديات التي تجابهها مصر، لم تقف عن حد دحر الاحتلال الاسرائيلي الغاشم لسيناء، والذي نجح الجيش المصري العظيم في محوه وتحقيق انتصار هائل ومدوي، ولكن ظهرت تحديات أخرى مفزعة منها "وحش الإرهاب"، وعدم تعمير سيناء وتنميتها بالشكل المطلوب طوال ما يزيد عن أربعة عقود كاملة.
واليوم في ذكرى نصر أكتوبر الثامن والأربعون، يمكن بكل فخر أن تتحدث الدولة المصرية عن إنجازاتها في سيناء. بعدما نجحت القوات المسلحة المصرية الباسلة في تطهير سيناء ومسالكها ودروبها, وأنفاقها من المتطرفين والإرهابيين، والقضاء على قياداتهم وتدمير مخازن السلاح والقبض على الرؤس المدبرة للفوضى والعمليات الإرهابية، وإجهاض عشرات المخططات لتنفيذ عمليات إجرامية ضد المنشآت  والأفراد في سيناء.
وبالتوازي مع هذا كله، نجحت الدولة في أن تطلق مشروعا قوميًا كبيرًا للتنمية في سيناء، يتضمن إتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل وحفر الآبار وتنمية سيناء سياحيا وتعزيز الثروة المعدنية في سيناء وتنميتها وضخ استثمارات في أرض الفيروز العزيزة، حتى وصلت إلى نحو 290 مليار جنيه في سيناء ومدن القناة، وتنفيذ نحو قرابة 7 آلاف مشروع ومشاريع صناعية ضخمة في الأسمدة والاسمنت والرخام والأسماك، وكل هذه المشاريع تحسب للقيادة السياسية التي لم ترضى أن تأخذ الحرب على الإرهاب كل الطاقات والموارد وأن تسير في خطين متوازيين من التنمية والعمران والتصدي للمؤامرة على مصر.
وفي الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر، يستعيد الجميع أهمية سيناء وأهمية قناة السويس، كشريان مائي عالمي، يُحقق المليارات لمصر سنويًا. كما يستعيد الجميع بطولات عظيمة للجيش المصري، في عبور أصعب مانع مائي في العالم، هو قناة السويس وفي تدمير خط بارليف العظيم، وفي القضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي أنذاك التي لا تقهر.
فـ تحية للقائد والبطل المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية والعمران، وتحية للجيش المصري العظيم في ذكرى نصر أكتوبر وفي يوم عيده المجيد، والمجد للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وسعادتها ومستقبل البلاد.

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف خلافات كبيرة بين رئيس الحكومة ووزير الجيش

المتحدث العسكري: اتحاد الشعب المصري مع القوات المسلحة يحقق المعجزات

تضامن النواب: الدولة وضعت على عاتقها التوسع فى تمكين المرأة وإعلاء كرامتها

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

استشاري نفسي عن المحلل الذي تزوج 33 مرة: لديه 4 أمراض خطيرة

القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

"فتح الاسانسير ملقاش الكبينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

القصة الكاملة لأزمة عدم حضور مسئولي الزمالك حفل افتتاح كأس العالم لليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ