نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تعين وزير الري السابق في منصب كبير المفاوضين لسد النهضة.. الناتو يقر بسوء العلاقات مع روسيا.. وهبوط اضطراري لطائرة كويتية

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

إثيوبيا.. آبي أحمد يعين وزير الري السابق في منصب كبير المفاوضين لسد النهضة

قرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تعيين سيليشي بيكيلي، في منصب كبير المفاوضين لسد النهضة ومدير إدارة الأنهار العابرة للحدود.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أسند أمس، الأربعاء، وزارة المياه والري للوزيرة هبتامو إتافا، بعد استبدال سيليشي بيكيلي في الحكومة الجديدة.

يذكر أن رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي قالت في وقت سابق، إن الحكومة الجديدة ستعمل على إكمال بناء سد النهضة وتركز بصورة خاصة على السلام المستدام وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي فى القرن الأفريقي.

وأضافت رئيسة إثيوبيا أن إكمال بناء سد النهضة سيستمر وفقاً للخطة وبشكل لا يضر بدول المصب “مصر والسودان”.

وطالب مجلس الأمن الدولي في 15 سبتمبر، السودان ومصر وإثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع الاستعانة بمراقبين ومساعدين لعملية التفاوض التي دعا الاتحاد الأفريقي لقيادتها بطريقة بناءة وتعاونية.

فيما ترفض إثيوبيا منح دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر، وتقول إن دورهم يجب أن يكون في رعاية التفاوض فقط.

جوتيرتش يرفض تبريرات إثيوبيا.. ويؤكد: طرد موظفين أمميين انتهاك للميثاق الأممي

في خطوة قلما تحدث وتكشف انتهاك إثيوبيا للميثاق الأممي، رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تبريرات إثيوبيا لطرد سبعة من موظفي المنظمة الأممية، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.

وحسب شبكة "مونت كارلو" الدولية، انتقد جوتيريش إثيوبيا، وطالبها بإرسال أدلة مكتوبة متعلقة باتهامات التدخل التي وجهتها أديس أبابا ضد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، مؤكدا أن ما فعلته معهم يعتبر انتهاكا للميثاق الأممي.

وعقد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار غضبًا واسعًا بالمنظمة الأممية. وشارك مسؤولون إثيوبيون في الجلسة.

وكانت الأجواء متوترة داخل مجلس الأمن، حيث خاطب الأمين العام ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، مطالبًا إياه بوثائق تثبت "السلوك السيئ" و "التدخل" لسبعة من مسؤولي الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".

وكان جوتيرتش طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة الماضي، هذه الوثائق والأدلة، مضيفا أنه "حتى الآن لم يتلق أي رد على تلك الطلبات".

وقبل حديث جوتيريش، برر ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي قرار الطرد، قائلا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.

وأضاف أنه على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية"، ثم تعهد بأن تقدم حكومته لجوتيريش مستندات خطية.

فيما حذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا"، داعيًا السلطات الإثيوبية إلى إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية "من دون عوائق لشعب تيجراي.

بعد طرد دبلوماسييها.. "الناتو": العلاقات مع روسيا في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن طرد الناتو لثمانية أعضاء من بعثة روسيا في الحلف لم يكن مرتبطا بحدث معين، لكن على الحلف أن يكون متيقظا للنشاط الروسي "الخبيث".

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدبلوماسيين الذين تم طردهم كانوا "ضباط مخابرات روسيين غير معلنين"، لافتا إلى أن قرار طردهم كان قائمًا على معلومات استخبارية.

وأشار إلى أن العلاقات مع روسيا في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة، مؤكدا استعداد الناتو لخوض حوار بناء مع موسكو.

وكان قصر الكرملين الروسي، أكد اليوم الخميس، أن تصرفات الناتو تقوض آفاق الحوار مع الحلف لوجود تناقضات بين التصريحات حول تطبيع العلاقات مع موسكو والأفعال.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، معلقا على قرار الحلف بسحب اعتماد الدبلوماسيين الروس: "هناك تناقض واضح في تصريحات ممثلي الناتو حول الرغبة في تطبيع العلاقات مع بلدنا وفي الأفعال الحقيقية، فهذه التصرفات بالطبع لا تسمح لنا ببناء أوهام حول إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار مع الناتو".

وكان متحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو" قال لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الأربعاء، إن الناتو قرر طرد 8 دبلوماسيين روس، مما خفض حجم مهمة روسيا في الحلف إلى النصف ردًا على الأنشطة الخبيثة المزعومة.

ويعتقد أن الدبلوماسيين الثمانية المعنيين “ضباط مخابرات لم يعلن عنهم ومن المتوقع أن يغادروا بروكسل بحلول نهاية أكتوبر”، كما أنه من المنتظر أن ينهي الناتو أيضا عمل دبلوماسيين آخرين.

وقال مصدر في الناتو: "يمكننا أن نؤكد أننا سحبنا اعتماد ثمانية أعضاء من البعثة الروسية لدى الناتو، كانوا ضباط مخابرات روسيين غير معلنين، يمكننا أيضًا أن نؤكد أننا خفضنا عدد المناصب التي يمكن للاتحاد الروسي اعتمادها لدى الناتو إلى 10. تظل سياسة الناتو تجاه روسيا ثابتة".

بعد إنذار القنبلة الكاذب.. عودة رحلات طيران الجزيرة الكويتي إلى طبيعتها

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية، اليوم الخميس، عن عودة جميع الرحلات إلى جدولها الطبيعي بعد هبوط رحلة تابعة لها في تركيا بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة.

وقال طيران الجزيرة الكويتية في وقت سابق، إنه تلقى إنذارا كاذبا بوجود قنبلة تسبب في هبوط اضطراري لطائرة تابعة له بمطار طرابزون التركي.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه من منطلق سياسة الشركة وحرصها على سلامة ركابها وطاقم طائراتها، تم التعامل مع الاتصال بجدية كما هو معتاد والتحري من مصداقية المعلومات.

ولفت البيان إلى أنه اتضح عدم صحة هذه المعلومات. ومع ذلك، وتأكيداً على سلامة الجميع، تواصلت طيران الجزيرة مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسيّر إليها رحلاتها، وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لإجراء تحري وفحص على طائراتها كإجراء احترازي إضافي.

وأشارت الشركة إلى أن فريق أمن طيران الجزيرة يواصل مراقبة الوضع عن كثب. وتعتذر الشركة عن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة.

بأغلبية الأعضاء.. إقالة رئيس البرلمان الأوكراني من منصبه

صوت البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الخميس، على إقالة رئيس البرلمان، دميتري رازومكوف، بأغلبية 284 صوت.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن العدد المطلوب لإقالة رئيس البرلمان كان 226 صوتا فقط.

وكان نواب حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إجراءات إقالة رازومكوف، لتصرفه بشكل مخالف لبرنامج الحزب، وهو ما ينفيه رئيس البرلمان المُقال.

وأعلن الحزب الحاكم في أوكرانيا في وقت سابق، أنه في حالة إقالة رازومكوف، سيتولى منصب ريس البرلمان، نائبه الأول رسلان ستيفانتشوك، الذي يعد أحد أعضاء حزب "خادم الشعب" الحاكم أيضا.

وينص الدستور الأوكراني، على أنه يمكن طرح التصويت لعزل رئيس البرلمان من منصبه بمبادرة 150 نائبا على الأقل من أصل 450 نائبا، لكن خطوة الإقالة تتطلب 226 صوتا على الأقل.