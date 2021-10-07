فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

أثار المسلسل الكوري لعبة الحبار أو Squid Game‏ موجة كبيرة من الجدل حيث حذرت العديد من المدارس المصرية أولياء الأمور من منع مشاهدة ابناءها هذا المسلسل نظرا لخطورته وما يحتويه على مشاهد عنف .

تفاصيل مسلسل لعبة الحبار

لفت المسلسل الكوري Squid Game الذي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا الأنظار حول العالم، وحقق مشاهدات عالية عبر المنصة الأمريكية.



يشبه مسلسل Squid Game أو لعبة الحبار قصة سلسلة الأفلام الشهيرة The Hunger Games التي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها منذ حوالي 10 سنوات وتقوم ببطولتها جينيفر لورانس.



تدور أحداث Squid Game حول مئات اللاعبين الكوريين الذين يعانون من ضائقة مالية ويتلقون دعوة للمنافسة في لعبة وتم إغرائهم بجائزة كبرى، لكنهم لم يكونون على دراية بأنها لعبة مميتة.

تبلغ قيمة جائزة لعبة الحبار أو Squid Game حوالي 40 مليون دولار، لكن الوصول إليها يتطلب الكثير من الغدر ومواجهة الموت والمخاطر التي لا حصر لها.

وأعلنت منصة نتفليكس منذ أيام أن مسلسل Squid Game على وشك أن يصبح أكبر عرض ناجح بالنسبة لها على الإطلاق، خاصة أنه ناطق باللغة الكورية.

بدء عرض Squid Game لأول مرة يوم 17 سبتمبر الجاري، وقال الرئيس التنفيذي لنتفليكس في مؤتمر المنصة السنوي إنها قد يكون أكبر سلسلة غير إنجليزية ناجحة في تاريخ الشركة على الإطلاق.

تشير استطلاعات نتفليكس إلى أن مسلسل Squid Game في طريقه لتحقيق المزيد من المشاهدات والنجاح بعد اكتشاف الجمهور له حول العالم، خاصة عقب انتشاره وحديث مواقع التواصل الاجتماعي عنه خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تحذيرات المدارس من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار من خلال الفيديوجراف التالي.