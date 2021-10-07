فرق خبرة ..شاهد بوستر فيلم دلال عبد العزيز.. وماذا قال محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي البوستر الرسمي لفيلم “فرق خبرة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر علي البوستر الرسمي لفيلم “فرق خبرة”، صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مع الفنانة هدي المفتي.

وعلق الشرنوبي علي البوستر، كاتبًا: “لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟ .. البوستر الرسمي لفيلم #فرق_خبرة”.

يبدو أن أزمات الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ مازال العرض فيها مستمرًا، وذلك بعد قيام الأخيرة بحذف فيديو كليب أغنية محمد الشربوني الجديدة “ايه اللذاذة دي” بعد ساعات من طرحها على يوتيوب وتحذيره من احتمالية حذفها مثلما حدث من قبل مع أغنية قلبي ارتاح.

ونصح محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه بتحميل أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" والاحتفاظ بها، قبل حذفها من موقع يوتيوب مثلما حدث مع أغنيته السابقة قلبي ارتاح التي غناها لزوجته راندا رياض في حفل زفافهما.

وأوضح محمد الشرنوبي أن سياسة موقع يوتيوب تسمح لأي شخص بحظر الفيديوهات دون سند أو تأكيد، وفي حالة فوز صاحب الشكوى بحكم قضائي يحذف الفيديو تماما.

وقال محمد الشرنوبي إن فوزه بحكم قضائي ساعده في عودة أغنيته قلبي ارتاح على موقع يوتيوب مرة أخرى بعد حذف الأغنية .