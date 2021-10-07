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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 7.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1465 مبايعة بقيمة 3.67 مليار درهم منها 158 مبايعة للأراضي بقيمة 586.15 مليون درهم و1307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 3.08 مليار درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية ثم مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

 

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

 

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 186 مبايعة بقيمة 544 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 153 مبايعة بقيمة 279 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 217 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.12 مليار درهم منها 55 رهن أراض بقيمة 363.28 مليون درهم و314 رهن فلل وشقق بقيمة 2.76 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثالثة بقيمة 756 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 125 هبة بقيمة 340.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 63 مليون درهم.

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