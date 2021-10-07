تعرف على أخر أسعار الأسماك والفاكهه اليوم بالاسواق

رصدت عدسة موقع صدى البلد الإخباري اسعار الفاكهه والاسماك اليوم الخميس 7 أكتوبر 2020 داخل سوق ملوخية بمحافظة البحيرة
أولا أسعار الفاكهه
_سعر الكاكا ب 15 جنيه للكيلو
_الكمثرا ب 16 جنيه للكيلو
_التفاح يبدأ من 20 الي 30 جنيه للكيلو
_الموز سعره يتراوح مابين 15 الي 20 جنيه للكيلو
_المانجا يبدأ سعرها من 20 الي 30 جنيه للكيلو
_البرتقال من 8 الي 10 جنيه للكيلو
_البلح الأسود ب 8 جنية للكيلو
_العنب يبدا سعره من 8 الي 20 جنيه للكيلو
ثانيا أسعار الأسماك:
_ البلطي من 20 الي 30 جنيه للكيلو
_ البياض من 50 الي 70 جنبه للكيلو
_ البوري من 40 الي 65 جنيه للكيلو
_ السردين البلدي من 20 الي 35 جنية للكيلو
_ الشاخوره الهولندي تبدا 30 الي 35 جنية للكيلو
_ المكاريل 34 الي 45 جنية للكيلو
_ اسماك التونه 35 للكيلو
_ الكابورية 60 جنية للكيلو
_ الجمبري يبدأ من 50 الي 150
_ الجندوفلي بيدأ من 40 الي 120
_ الرنجه المالحه تبدأ من 40 الي 50 جنيه جنية للكيلو .