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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على أخر أسعار الأسماك والفاكهه اليوم بالاسواق

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد الإخباري اسعار الفاكهه والاسماك  اليوم الخميس 7 أكتوبر  2020 داخل سوق ملوخية بمحافظة البحيرة 
 

أولا أسعار الفاكهه 
 

_سعر الكاكا ب 15 جنيه للكيلو 

_الكمثرا ب 16 جنيه للكيلو 

_التفاح  يبدأ من 20 الي 30 جنيه للكيلو 

_الموز سعره يتراوح مابين  15 الي 20 جنيه للكيلو 

_المانجا  يبدأ سعرها  من 20 الي 30  جنيه للكيلو 

_البرتقال من 8 الي 10 جنيه للكيلو 
 

_البلح الأسود ب 8 جنية للكيلو 

_العنب يبدا سعره من 8 الي 20 جنيه للكيلو 




 

ثانيا أسعار الأسماك:

 

 

_  البلطي من 20 الي 30 جنيه للكيلو 

_ البياض من 50 الي 70 جنبه للكيلو 

_ البوري من 40 الي 65 جنيه للكيلو

_ السردين البلدي من 20 الي 35 جنية للكيلو 

_ الشاخوره الهولندي  تبدا 30 الي 35 جنية للكيلو 

_ المكاريل 34 الي 45 جنية للكيلو 

_ اسماك التونه 35 للكيلو 

_ الكابورية 60 جنية للكيلو 

_ الجمبري يبدأ من 50 الي 150 

_ الجندوفلي بيدأ من 40 الي 120 

_ الرنجه المالحه تبدأ من 40 الي 50 جنيه جنية للكيلو .
 

 

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