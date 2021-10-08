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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي

كلية الزراعة جامعة
كلية الزراعة جامعة القاهرة

أعلنت إدارة رعاية الشباب - اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي للعام 2021 - 2022.

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زراعة القاهرة تعلن فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي

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وأوضحت كلية الزراعة، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها سداد الرسوم الدراسية، وعمل النظارات الطبية، وتقديم الكتب والمذكرات الدراسية، ومساعدات مالية فى حالة وفاة الأب.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف المساعدات عن طريق التقدم للأخصائيين الاجتماعيين بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ونوهت كلية الزراعة بكيفية الاستفادة من صندوق التكافل كالآتى :

أ-يتقدم الطالب لسحب استمارة بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي لفرقته ويقوم بملأ بياناتها وختمها من شئون الطلاب .

ب- سيقوم الطالب بتقديم المستندات التالية مع استمارة البحث للأخصائي :

صورة بطاقة ولى الأمر

إفادة أو إثبات قيد لأخواته الذين مازالوا فى التعليم

إفادة بالحيازة الزراعية إذا كان والده فلاحا + بحث اجتماعي

مفردات مرت لولى الأمر إذا كان يعمل بالحكومة

بحث اجتماعي إذا كان والده يعمل عملا حرا

ج- يتم فحص الأبحاث و المستندات عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويتم على أساسها تحديد ما يستحقه الطالب من دعم .
وكان قد قال الدكتور محمد الخشت، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة في هذا الشأن، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، والتشديد على مواصلة حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب.

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