استشاري: عملية تكميم المعدة تُفضّل في السن الصغيرة لهذا السبب

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عملية تكميم المعدة تفضّل في السن الصغيرة، لأنها لا تؤثر على الامتصاص او النمو او الاتزان الهرموني للجسم بصفة عامة في العمر الصغير، وتعتمد على تقليل كمية الطعام.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان تكميم المعدة تشهد استبعاد جزء من المعدة المسؤول عن إفراز جزء كبير من هرمون الجوع، وبعض الهرمونات المضاد للأنسولين.

وتابع أن عملية تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والاقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية.

تجهيز المريض نفسيًا لإجراء عملية تكميم المعدة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتجهيز المريض نفسيًا لإجراء عملية تكميم المعدة، وإجراء الفحوصات كاملة، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية على أعلى مستوى مثل الدباسات الأمريكية، وبعض أدوية التخدير المتقدمة التي تساعد على عودة المريض إلى وعيه بعد إجراء العملية في وقت قصير.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة ، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عملية تكميم المعدة تصلح للأطفال بداية من 11 عامًا، مشيرًا إلى أن تحويل المسار من ضمن العمليات الفعالة في إنقاص الوزن ، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة ، ولكن تكميم المعدة تفضل في العمر الصغير، لأنها عملية خفيفة، وتقي في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة.

ولفت إلى أن عمليات السمنة من العمليات الآمنة وتجرى خلال وقت صغير للغاية، معقبًا: "جراحات السمنة سهلة وبسيطة ومفيدة في إنقاص الوزن بدون أي مشاكل على الإطلاق".

