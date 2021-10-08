واشنطن تتهم قائدًا سابقًا في طالبان بقتل جنود أمريكيين

قالت وزارة العدل الأمريكية إن قائدًا سابقًا في حركة طالبان وُجهت له اتهامات بقتل جنود أمريكيين عام 2008، مضيفة أن هيئة محلفين اتحادية في نيويورك كشفت لائحة الاتهامات، يوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أن ”حاجي نجيب الله، الذي سبق اتهامه عام 2008 بخطف صحفي أمريكي، اتُهم أيضًا، اليوم الخميس، بشن هجمات في العام نفسه على جنود أمريكيين في أفغانستان، ما نجم عنها مقتل 3 جنود أمريكيين ومترجمهم الأفغاني، وإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي وقت مُبكر من أمس الخميس، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان: إن موسكو تعتزم استضافة محادثات دولية بشأن أفغانستان، في 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة حركة طالبان.

وأوضح الممثل زامير كابولوف أن بلاده ستدعو ممثلين عن طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول المحادثات المزمعة، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من توجيه طالبان استدعاءات لمترجمين عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وتوعدت بالاقتصاص من أقربائهم في حال عدم الحضور، وفق ما كشفت عنه قناة ”أن أو أس“ الهولندية.

وكانت الحركة أعلنت بعد توليها السلطة مباشرة عفوا شاملا عن مسؤولي الحكومة الأفغانية والمسؤولين العسكريين، لكن تقريرا سريا للأمم المتحدة أشار إلى ملاحقة طالبان للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

وأفادت قناة ”أن أو أس“ الهولندية الرسمية بأن حركة طالبان استدعت مترجمين أفغانا عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وهددت بالاقتصاص من أقربائهم في حال تخلفهم عن ذلك.

وقالت رسالة لطالبان، عرضتها القناة، إن المترجمين لجأوا إلى الاختباء، لكن أفراد عائلاتهم سيتحملون المسؤولية في حال عدم مثولهم أمام المحكمة؛ ”من أجل إنزال العقاب الشديد بهم كي يتعلم الخونة الآخرون درسا“.

وأضافت القناة أن الشخص الذي تلقى الرسالة كان يعمل في وكالة الشرطة الأوروبية ”يوروبول“ في أفغانستان، وهو متهم بتلقي ”أموال ممنوعة ومخزية“ من أجانب.

وجاء في رسالة أخرى تلقاها مترجم اتهمته طالبان بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها: ”سوف ننتقم، وإذا لم نتمكن من الإمساك بك سنقوم بتسوية الحساب مع أقربائك“.