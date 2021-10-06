العفو الدولية تفضح جرائم الحركة .. شاهد عيان: طالبان تقتل الجميع

أفادت منظمة العفو الدولية، أن نتائج تحقيقاتها تظهر أن مقاتلي حركة طالبان، قتلوا بشكل غير قانوني 13 شخصًا في مقاطعة دايكوندي في 30 أغسطس الماضي.

ووفقا لـ قناة طلوع نيوز الأفغانية، قالت منظمة العفو الدولية، إن 11 من الضحايا كانوا من أفراد قوات الأمن والجيش في الحكومة الأفغانية السابقة، واثنان، بينهم امرأة، من المدنيين، وقال علي أحمد، أحد سكان دايكوندي، “طالبان يقتلون الجميع ويلقون بهم بعيدًا”.

ودعت أنييس كالامارد، مديرة منظمة العفو الدولية في أفغانستان، حركة طالبان إلى وقف أعمال القتل. وقالت “يجب على طالبان أن توقف على الفور هذه الأعمال الانتقامية القاسية وأن تضمن لموظفي الحكومة السابقة وعائلاتهم العيش بأمان في أفغانستان”.

وأضافت: “يجب على الحكومة الأفغانية الجديدة أن توضح أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وأنه سيتم محاكمة المسؤولين عنها”.

وردًا على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعيد خوستي، إن التقرير ليس نزيهًا، ولم يتم تضمين وجهة نظر حركة طالبان.

وأضاف: “هذا التقرير غير صحيح لأن وجهة نظر طالبان غير مدرجة. تم التحقيق فيه من جانب واحد.

وقال “كان ينبغي أن يكون هناك دليل موثق، وليس هناك أدلة”.

في غضون ذلك ، قال عدد من سكان دايكوندي الذين فروا إلى كابول إنه ينبغي تحقيق العدالة، وأن العديد من الأشخاص قد نزحوا بسبب انعدام الأمن في الإقليم.

وقال غلام حضرة، وهو من سكان دايكوندي “عندما وصلت طالبان إلى دايكوندي، لم أكن في المنزل، لكن زوجتي وأولادي كانوا كذلك، لقد أجبروهما على الخروج من المنزل وأشعلوا النار في منزلنا”.

وبسبب الوضع الأمني السيئ، اضطرت 300 عائلة إلى مغادرة منازلهم في منطقتنا فقط. قال علي أحمد، أحد سكان دايكوندي، “ طالبان يقتلون الجميع ويلقون بهم بعيدًا”.

يأتي تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي ادعى فيه عدد من سكان دايكوندي أنهم أجبروا من قبل أشخاص يطلقون على أنفسهم أعضاء في الإمارة الإسلامية على مغادرة منازلهم.