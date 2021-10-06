عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العفو الدولية تفضح جرائم الحركة .. شاهد عيان: طالبان تقتل الجميع

حركة طالبان
حركة طالبان

أفادت منظمة العفو الدولية، أن نتائج تحقيقاتها تظهر أن مقاتلي حركة طالبان، قتلوا بشكل غير قانوني 13 شخصًا في مقاطعة دايكوندي في 30 أغسطس الماضي.

ووفقا لـ قناة طلوع نيوز الأفغانية، قالت منظمة العفو الدولية، إن 11 من الضحايا كانوا من أفراد قوات الأمن والجيش في الحكومة الأفغانية السابقة، واثنان، بينهم امرأة، من المدنيين، وقال علي أحمد، أحد سكان دايكوندي، “طالبان يقتلون الجميع ويلقون بهم بعيدًا”.

ودعت أنييس كالامارد، مديرة منظمة العفو الدولية في أفغانستان، حركة طالبان إلى وقف أعمال القتل. وقالت “يجب على طالبان أن توقف على الفور هذه الأعمال الانتقامية القاسية وأن تضمن لموظفي الحكومة السابقة وعائلاتهم العيش بأمان في أفغانستان”. 

وأضافت: “يجب على الحكومة الأفغانية الجديدة أن توضح أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وأنه سيتم محاكمة المسؤولين عنها”.

وردًا على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعيد خوستي، إن التقرير ليس نزيهًا، ولم يتم تضمين وجهة نظر حركة طالبان.

وأضاف: “هذا التقرير غير صحيح لأن وجهة نظر طالبان غير مدرجة. تم التحقيق فيه من جانب واحد.

وقال “كان ينبغي أن يكون هناك دليل موثق، وليس هناك أدلة”.

أفغانستان.. مقتل طالب وإصابة 17 آخرين في انفجار قنبلة بمدرسة دينية

بشائع في كابول.. كسر جمجمة أفغاني وقتل امرأة حامل.. فهل طالبان الفاعلة؟

في غضون ذلك ، قال عدد من سكان دايكوندي الذين فروا إلى كابول إنه ينبغي تحقيق العدالة، وأن العديد من الأشخاص قد نزحوا بسبب انعدام الأمن في الإقليم.

وقال غلام حضرة، وهو من سكان دايكوندي “عندما وصلت طالبان إلى دايكوندي، لم أكن في المنزل، لكن زوجتي وأولادي كانوا كذلك، لقد أجبروهما على الخروج من المنزل وأشعلوا النار في منزلنا”.

وبسبب الوضع الأمني السيئ، اضطرت 300 عائلة إلى مغادرة منازلهم في منطقتنا فقط. قال علي أحمد، أحد سكان دايكوندي، “ طالبان يقتلون الجميع ويلقون بهم بعيدًا”.

يأتي تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي ادعى فيه عدد من سكان دايكوندي أنهم أجبروا من قبل أشخاص يطلقون على أنفسهم أعضاء في الإمارة الإسلامية على مغادرة منازلهم.

أفغانستان طالبان العفو الدولية منظمة العفو الدولية الإمارة الإسلامية الانتهاكات الجسيمة حركة طالبان الحكومة الأفغانية

موضوعات متعلقة

أفغانستان.. مقتل طالب وإصابة 17 آخرين في انفجار قنبلة بمدرسة دينية

فوضى في مطار هيثرو وحكومة بريطانيا تتدخل |فيديو

بالفيديو.. لحظة إطلاق النار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية

كوارث فيسبوك تتوالي.. إيران والصين تستخدمان المنصة للتجسس

أمريكا.. إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس وسقوط عدد كبير من الضحايا

وزير خارجية إيران: مستعدون لتطبيع العلاقات مع السعودية

الجماعات الإرهابية تستخدم فيروس كورونا كسلاح.. مجلس الأمن الروسي يحذر العالم

فضيحة مدوية.. فرنسا سرقت 5 ملايين جرعة أسترازينيكا من بريطانيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الشناوي يؤدى تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر اليوم

بيل جيتس في أدنى مركز بقائمة فوربس للأثرياء بتاريخه.. ثروته منذ الانطلاق حتى الطلاق

منكرها كافرا .. علي جمعة يكشف حكم ترتيب آيات القرآن

مباراة 19 ثانية .. وفاة ملاكم شهير بعد تلقيه ضرب قاضية| فيديو

بعد قرارها بشراء منظومة "إس-400" الروسية.. بيان عاجل من أمريكا بشأن الهند

الشوط الأول.. يد برشلونة يقلب الطاولة على الزمالك 17 - 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

وائل جمعة يعلن عبر صدى البلد سلامة أشعة الشناوى ولحاقه بمباراة مصر وليبيا

من تليفونك المحمول.. طريقة استخراج بطاقة رقم قومي جديدة

المهن التمثيلية وجموع فناني مصر يهنئون الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعد أسبوع .. الخطيب يحسم موقف تجديد تعاقد موسيماني مع الأهلي

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

المزيد

ساحة رأي

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

رجب الشرنوبي يكتب العبور الآمن

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ