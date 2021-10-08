تمويه بملامح مزيفة.. فولكس فاجن تبرع في إخفاء الوجه الحقيقي لـ Aero B

ظهرت لقطات تجسسية جديدة لفولكس فاجن السيدان الكهربائية بالكامل Aero B بكسوة مموهة وصفتها المواقع المتخصصة في السيارات بأنها شديدة الخداع لأنها تعطي للسيارة مظهرا مختلفا تماما عن حقيقة شكلها الحقيقي.

وفقا لموقع "موتور 1"، ظهر النموذج التجريبي من فولكس فاجن إيرو بي بكسوة مموهة تغطي المصابيح الأمامية وتجعلها شبيهة جدا بسيارات سباق ناسكار أو سيارة فولكس فاجن الباسات، ولكن مع التدقيق في الصورة نكتشف أن هذا الشكل للمصابيح ما هو إلا غطاء من الفينيل، التمويه شديد الذكاء امتد للشبكة الأمامية التي بدت وكأنها بارزة جدا ليتضح أن هذه مجرد كسوة تمويهية من الفينيل التي غطت أيضا الشارة الأمامية.

هناك أيضًا تمويه يخفي التصميم الحقيقي للسيارة من الخلف. توجد ملصقات إضاءة خلفية مزيفة يجعل من المستحيل معرفة شكل المصابيح الخلفية، يحتوي الجزء السفلي من المصد الخلفي على مساحة سوداء كبيرة، لكن معظمها مغطى بالفينيل الأبيض، بل تمادت فولكس فاجن في التمويه وصنعت أنابيب عادم مزيفة لتجعل النموذج الأولي غير مرئي على الإطلاق.

فيما يتعلق بمجموعة نقل الحركة، نعلم أنها ستكون بدفع خلفي، ولكن ستتوفر بعض خيارات الدفع الرباعي. إذا قامت فولكس فاجن بتوسيع قاعدة العجلات مثلما فعلت مع فولكس فاجن ID.3 و فولكس فاجن ID.4 ، فستكون أيضًا قادرة على احتواء حزمة بطارية أكبر حجمًا.

ستظهر الفولكس فاجن إيرو بي في عام 2023 بشكل رسمي، لكن من المحتمل أن يتم الكشف عنها في أواخر عام 2022 ، ومن المحتمل أن تبدأ فولكس في إنتاجها فعليا على أواخر العام الحالي.