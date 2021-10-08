قبلتي السياسية والدينية.. رئيس وزراء لبنان يتحدث عن علاقته بالسعودية.. ماذا قال؟

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، حول فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".



وبحسب وسائل إعلام شدد ميقاتي في تصريح بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي، على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس لكن العين بصيرة واليد قصيرة فلدينا مشاكل كبيرة ونحاول حلها".

كما علق ميقاتي على تهديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من قبل مسؤول في "حزب الله"، قائلا: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكد حياله، والتحقيقات مستمرة واخذت الاجراءات لاضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استقبل أمس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في حضور سفير إيران لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا والوفد المرافق.