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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: لبنان يرحب بالأجواء الإيجابية في جولات الحوار بين السعودية وإيران

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن ترحيب لبنان بالأجواء الإيجابية التي سادت جولات الحوار بين السعودية وإيران.

 

وقال ميقاتي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: " لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها".

 

وشدد ميقاتي على "ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الأمنية والعسكرية".

 

وفي سياق متصل رحب ميقاتي "باسم الحكومة اللبنانية بالمناخات والأجواء الإيجابية التي سادت جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق".

 

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على "أن التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والإسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة إلى العيش بسلام وأخوة".

 

مضيفا، بأن "الخدمة الفضلى التي يمكن أن تقدم للمنطقة بشكل عام، وللبنان بشكل خاص في هذه المرحلة الحرجة، هي أن تثمر لقاءات الحوار والتفاوض بين الجوار العربي والإيراني توافقاً كاملاً حول مختلف العناوين والقضايا التي من شأن التفاهم حولها أن يسهم في إرساء دعائم الأمن والتقدم والاستقرار، وهذا ما سيلقي بظلاله الإيجابية وفوائده على لبنان واللبنانيين".

 

كما التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بنظيره الإيراني، وأعرب الوزير اللبناني خلال اللقاء عن تمنياته " بنجاح المفاوضات التي تجريها إيران سواء مع السعودية أو مع دول ال5+1".

 

قبل ذلك بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقائه في بيروت مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

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