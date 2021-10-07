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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. انخفاض الرطوبة يهدد باندلاع حرائق جديدة

حرائق بلبنان
حرائق بلبنان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بلبنان، اليوم الخميس، من خطر اندلاع الحرائق غدا الجمعة وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

 

وحسب موقع "لبنان 24"، توقعت دائرة التقديرات في هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا صافيا مع قليل الغيوم، وسط ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

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كما أصدرت وزارة البيئة، تحذيرًا من استمرار موسم الحرائق في لبنان، لافتة إلى أن التنبؤات تشير إلى مخاطر اندلاع حرائق على مدى التسعة أيام المقبلة.

 

ووفقًا لنظام "Firelab"، التابع لجامعة البلمند، يأتي ذلك بعد انخفاض مستوى الرطوبة في الغطاء النباتي، والذي أصبح يشكّل بيئة ملائمة جدًا لتمدد الحرائق.

 

من جانبه، أصدر الدفاع المدني بيانًا قال فيه: "مع حلول فصل الخريف وازدياد مخاطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، وفي ضوء النشرة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني التي توقعت تأثر لبنان بكتل هوائية حارة إعتباراً من الخميس، الأمر الذي قد يتسبب باندلاع حرائق في المناطق اللبنانية ويستدعي إلتزام أعلى درجات الحيطة والحذر".

 

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها على أتم جاهزية لهذه الحرائق بالرغم من ضآلة الإمكانات لديها، داعية المواطنين إلى الإسراع في الإبلاغ عن أي حريق فور مشاهدته والتقيد بالإرشادات المطلوبة واللازمة لمنع زيادته.

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