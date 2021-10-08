بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بثت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر خطبة وصلاة الجمعة ، من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وظائف شاغرة في الحرمين الشريفين للرجال والنساء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالحرمين الشريفين، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويبدأ موعد التقديم بمشيئة الله تعالى الأسبوع المقبل، بداية من يوم الأحد وينتهي يوم الخميس.

شروط التقديم على الوظائف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

الاستعداد للعمل في أي وقت.



ويشترط أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة, وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، وطباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي، واجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة من هنا



