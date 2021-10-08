عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: هذه الألفاظ ممنوعة عند الصلاة على الشهيد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفقهاء في صلاة الجنازة، قالوا إن الصلاة على الشهيد، لا يقال فيها (الصلاة على الميت أو أحضر الميت) وإنما يقال "قدموا الشهيد، الصلاة على الشهداء".

وكيل الأوقاف: الشهيد يرى كل ما يحدث له بعد الوفاة

“فضل الشهادة ومنزلة الشهيد”.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة


وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الروضة بمدينة الطور بجنوب سيناء، أن الشهداء بنص القرآن هم أحياء عن ربهم يرزقون ، فيقول الله تعالى "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ".


وأشار إلى أن الشهيد، له الفردوس الأعلى في الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لقوله تعالى "مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا".

وذكر أن أي إنسان في الدنيا إذا عاش في أي مدينة غاية في الجمال، فإنه بيطبيعته البشرية يريد أن ينتقل منها إلى مكان آخر، إلا الجنة، فإنه لا يريد أن يتحول عنها لأن فيها النعيم ما يغنيه عن نعيم آخر.

واستشهد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، بقوله تعالى (سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) وقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) وقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا).


موضوع خطبة الجمعة 

 

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد الوقت عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الشهيد مسجد الروضة سيناء الجنة محمد مختار جمعة

ترشيحاتنا

شيفروليه تطرح سيلفرادو الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.. يناير المقبل

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

صلاح يخسر الصراع الأول.. رونالدو يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كيف تحتفل الطرق الصوفية بالمولد النبوي في ظل أزمة كورونا؟

انتظام حركة مسير القطارات بخط "إمبابة - المناشي - إيتاي البارود"

قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

منها زيادة تكلفة الخام.. البترول تكشف أسباب تعديل أسعار البنزين

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

بعد زيادة البنزين.. وكيل خطة النواب: لا زيادة في أجرة المواصلات.. وأي متلاعب سيحاسب

موسيماني يفاضل بين وليد ومحمود لخلافة أفشة أمام الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

اﻟﻤﺰﻳﺪ