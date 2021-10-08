وزير الأوقاف: هذه الألفاظ ممنوعة عند الصلاة على الشهيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفقهاء في صلاة الجنازة، قالوا إن الصلاة على الشهيد، لا يقال فيها (الصلاة على الميت أو أحضر الميت) وإنما يقال "قدموا الشهيد، الصلاة على الشهداء".



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الروضة بمدينة الطور بجنوب سيناء، أن الشهداء بنص القرآن هم أحياء عن ربهم يرزقون ، فيقول الله تعالى "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ".



وأشار إلى أن الشهيد، له الفردوس الأعلى في الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لقوله تعالى "مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا".

وذكر أن أي إنسان في الدنيا إذا عاش في أي مدينة غاية في الجمال، فإنه بيطبيعته البشرية يريد أن ينتقل منها إلى مكان آخر، إلا الجنة، فإنه لا يريد أن يتحول عنها لأن فيها النعيم ما يغنيه عن نعيم آخر.

واستشهد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، بقوله تعالى (سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) وقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) وقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا).



موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد الوقت عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.