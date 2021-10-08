التضامن في أسبوع.. تخصيص 15 مليون جنيه لمبادرة "قدم صحيح".. وإطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مقطع فيديو يرصد أبرز أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من الأول من أكتوبر حتي ٦ أكتوبر، حيث جاء كالتالي:

الجمعة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي الذي يناقش تحديات الفقر والمرض والجهل والفوضى والظلم.

السبت

- وزيرة التضامن الاجتماعي تخصص ١٥ مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لحماية مرضى السكر بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير

- وتشارك في أول احتفالية ليوم القضاء المصري بتشريف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



الأحد

- وزيرتا التضامن الاجتماعي والصحة يطلقان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- القباج تشارك في لجنة التسيير بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة مصادر تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تحت رعاية التضامن الاجتماعي وبحضور السفير الإيطالي وقع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية بروتوكول تعاون يهدف الى "تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات في مصر"

- افتتحت د. هالة رمضان مدير المركز القومي البحوث الاجتماعية والجنائية البرنامج التدريبى لتنمية مهارات القيادة للعاملين بدار الإفتاء المصرية

الاثنين

- وزيرة التضامن تلتقي بقادة الرأي وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والاعلاميين لبدء تنفيذ مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في محافظات حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسية حياة كريمة.

- التضامن الاجتماعي تكثف الجهود الرامية إلى ميكنة وحوكمة الإجراءات والبيانات لمكافحة الفساد ولتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.

- بدء فعاليات تدريبات مشروع "مودة" بالمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

الثلاثاء



- توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بمجمع صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين.



- وبنك ناصر الاجتماعي يتعاقد على إنشاء مقر جديد بالمجمع بمساحة 700 م2 لتسهيل الخدمات البنكية لسكان العلمين والمناطق المحيطة.

الأربعاء

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل "نجلاء فتحي" أحد أبناء مصر في إطار برنامج إعداد "قيادات شابة" بالشراكة مع منظمة "بلان إنترناشيونال"

- و تلتقي بالمايسترو سليم سحاب لبحث استعدادات مشاركة كورال أطفال مصر في الاحتفال بأعياد الطفولة.



- تنفيذ 108 آلاف زيارة منزلية لتوعية الأسر من أضرار الإدمان في سبتمبر 2021 وتقديم الخدمات العلاجية الى 4914 مريض إدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪ ."

- الهلال الأحمر المصري يصل بخدماته الصحية والنفسية والتعليمية إلى ٩٠ ألف لاجيء عربي وإفريقي في أماكن تواجدهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية.