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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن في أسبوع.. تخصيص 15 مليون جنيه لمبادرة "قدم صحيح".. وإطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة.. فيديو

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مقطع فيديو يرصد  أبرز أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من الأول من أكتوبر  حتي  ٦ أكتوبر، حيث جاء كالتالي:

 

الجمعة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي الذي يناقش تحديات الفقر والمرض والجهل والفوضى والظلم.

السبت

- وزيرة التضامن الاجتماعي تخصص ١٥ مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لحماية مرضى السكر بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير

- وتشارك في أول احتفالية ليوم القضاء المصري بتشريف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


الأحد

- وزيرتا التضامن الاجتماعي والصحة يطلقان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- القباج تشارك في لجنة التسيير بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة مصادر تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تحت رعاية التضامن الاجتماعي وبحضور السفير الإيطالي وقع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية بروتوكول تعاون يهدف الى "تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات في مصر"

- افتتحت د. هالة رمضان مدير المركز  القومي البحوث الاجتماعية والجنائية البرنامج التدريبى لتنمية مهارات القيادة للعاملين بدار الإفتاء المصرية

الاثنين 
- وزيرة التضامن تلتقي بقادة الرأي وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والاعلاميين لبدء تنفيذ مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في محافظات حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسية حياة كريمة.

- التضامن الاجتماعي تكثف الجهود الرامية إلى ميكنة وحوكمة الإجراءات والبيانات لمكافحة الفساد ولتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.

- بدء فعاليات تدريبات مشروع "مودة" بالمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

الثلاثاء

- توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بمجمع صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين. 

- وبنك ناصر الاجتماعي يتعاقد على إنشاء مقر جديد بالمجمع بمساحة 700 م2 لتسهيل الخدمات البنكية لسكان العلمين والمناطق المحيطة.

الأربعاء

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل "نجلاء فتحي" أحد أبناء مصر في إطار برنامج إعداد "قيادات شابة" بالشراكة مع منظمة "بلان إنترناشيونال"

    -  و تلتقي بالمايسترو سليم سحاب لبحث استعدادات مشاركة كورال أطفال مصر في الاحتفال بأعياد الطفولة.

- تنفيذ 108 آلاف  زيارة منزلية لتوعية الأسر من أضرار الإدمان في سبتمبر 2021 وتقديم الخدمات العلاجية الى  4914 مريض إدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪ ."

- الهلال الأحمر المصري يصل بخدماته الصحية والنفسية والتعليمية إلى ٩٠ ألف لاجيء عربي وإفريقي في أماكن تواجدهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

 

 

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