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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة انتظام العمل بمواقف السيرفيس

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضاً استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

 

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

 

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وأكد محافظ أسوان على أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.

 

والجدير بالذكر بأن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه في ظل التعاون المستمر مع وزارة السياحة والأثار بقيادة الدكتور خالد العنانى ، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بإشراف أحمد يوسف المدير التنفيذي للهيئة تشهد الفترة الحالية تنظيم العديد من الفعاليات ومنها رحلة الدراجات البخارية التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجارى حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتنشيط والترويج السياحي ولاسيما مع انطلاق الموسم الجديد.

 

وفى هذا الصدد كلف محافظ أسوان بقيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة يرافقه الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للأثار والسياحة والهوية البصرية، علاوة على مدير هيئة تنشيط السياحة بأسوان عبد الحكيم حسين باستقبال رحلة الدراجات البخارية التي وصلت إلى قرية غرب سهيل النوبية، وتقديم كافة التسهيلات لهم مع توزيع كتيبات وبرشورات عن المعالم السياحية ، ويشارك في الماراثون 60 دراجة بخارية بإجمالى 120 مشاركا مصريا.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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