50 قتيلا على الأقل و140 مصابا جراء انفجار استهدف مسجدا في أفغانستان

أفادت مصادر طبية أفغانية، اليوم الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وإصابة 140 آخرون في انفجار بمسجد شيعي في ولاية قندوز الأفغانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن المصدر قوله بأن هناك: "ما لا يقل عن 50 قتيلاً و 140 جريحًا إثر انفجار مسجد قندوز".

وأعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار استهدف مسجدا للشيعة في منطقة خان آباد بندر عاصمة ولاية قندوز الأفغانية، عقب صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بعد ظهر اليوم، وقع انفجار في مسجد لمواطنينا الشيعة في منطقة خان آباد بندر عاصمة ولاية قندوز".

وأضاف: "أسفر الانفجار عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا. وصل المجاهدون إلى مكان الحادث وبدأوا التحقيق".