قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار استهدف مسجدا للشيعة في منطقة خان آباد بندر عاصمة ولاية قندوز الأفغانية، عقب صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بعد ظهر اليوم، وقع انفجار في مسجد لمواطنينا الشيعة في منطقة خان آباد بندر عاصمة ولاية قندوز".

وأضاف "أسفر الانفجار عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا. وصل المجاهدون إلى مكان الحادث وبدأوا التحقيق".

وقبل يومين، قُتل شخص وأصيب 17 آخرون، في انفجار قنبلة بتجمع في مدرسة دينية بولاية خوست، جنوب شرقي أفغانستان.

وقال مصدر طبي في مستشفى بولاية خوست لـ وكالة سبوتنيك الروسية، إن قنبلة انفجرت في تجمع بمدرسة دينية في ولاية خوست، مساء اليوم، وتسببت بمقتل شخص وإصابة 17 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة.

