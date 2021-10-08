بعد حسم مقعدين بالتزكية.. اقبال ضعيف على انتخابات الأطباء في بأسوان

وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واصلت نقابة الأطباء بأسوان إستقبال الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى لفرع النقابة بالمحافظة والتى تجرى اليوم الجمعة بنادى المهن الطبية بكورنيش بمدينة أسوان، لاختيار أعضاء فوق السن وتحت السن.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الفهيم رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بأسوان بأن هناك مرشحين إثنين حسموا مقعدى "تحت السن" وذلك بالتزكية، وهما الدكتور "محمد حامد مكى وعبد الرحمن حماده".

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وأشار الدكتور عبد الفهيم بأن هناك 4 مرشحين يتنافسون على مقعدى "فوق السن"، وهم الدكتور "أمل أبو صادق ومحمد منير ومحمد ضوى ومصطفى أبو المجد".

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بأن الإقبال فى الإنتخابات يعد ضعيف قليلاً وذلك بسبب توزع الأطباء على مراكز المحافظة المتباعدة فى المسافات حيث أنه منتظر زيادة الإقبال مع الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع، وإذا اضطر الأمر لمد فترة الاقتراع سيتخذ المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات

فيما قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنظيم فعاليات البرنامج القومى لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية بالتعاون مع الأزهر الشريف والتي أقيمت تحت عنوان " مبادرة الأزهر يجمعنا " بمقر مركز شباب النخل بإدفو وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأنه شارك في فعاليات البرنامج 3 مراكز للشباب بإدفو وهى النخل وأبو غلاب والفقراء وذلك وسط مشاركة لـ 50 عضو من الشباب والفتيات للمرحلة السنية ما بين 18 إلى 30 سنة بهدف تعريفهم بكيفية مواجهة الظواهر السلبية التي تتنافى مع قيم المجتمع ، مع تعزيز ودعم الأخلاق الحميدة والسمو بها لإظهار السلوكيات الإيجابية والإرتقاء بها ، مع إستثمار طاقات الشباب الكامنة في أعمال مفيدة تغود بالخير والنفع على مجتمعهم ووطنهم .

ولفت فتحى عبد الحافظ إلى أنه بالتوازى مع ذلك قام قسم الشباب بإدارة نصر النوبة بتنظيم مسابقة عن مفهوم الحركة الكشفية والتي أقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وشارك فيها 50 شاب وفتاة للعمل على صقل مواهبهم في هذا الإتجاه .

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