اليوم.. انطلاق العام الدراسي في جامعة الأزهر.. وقرارات مهمة للطلاب

تستقبل اليوم السبت، كليات جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط اجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

إلغاء الكتاب الورقي وتفعيل الإلكتروني



وأعلنت جامعة الأزهر، عن التعليمات الخاصة بتفعيل الكتاب الإلكتروني اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيقا لخطة الجامعة في التحول إلى الحرم الجامعي الذكي، وهي كالآتي:

1 - الإلتزام بعدم بيع وطباعة وتوزيع كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي الحالي 2021-2022

2 - إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأقراص مدمجة (cd) تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة (البرامج الدراسية) داخل كل مجلد للعشبة مجلد فرعي لكل فرقة دراسية وداخل كل مجلد فرعي للفرقة مجلد فرعي ثان لكل فصل دراسي، به مجموعة من الكتب التي تدرس فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخه

3 - إقرار من كل عضو هيئة تدريس باسم الكتاب ومحتواه ومسئوليته الكاملة عما يتضمنه وموافقته على نشره إلكترونيا وكذلك موافقة مجلس القسم على تدريس هذا الكتاب ضمن مقررات القسم وذلك للكليات النظرية والعملية

4 - في حال وجود فيديوهات أو عروض تقديمية مصاحبة للكتاب الجامعي يرفق الفيديو أو العرض التقديمي مع الكتاب موضحا به رقم الصفحة التي يجب أن يرفق بها الفيديو على ألا يتعدى كل فيديو أربع دقائق

5 - في حالة وجود أسئلة مصاحبة للكتاب يرجي إرفاق الأسئلة وإجاباتها الصحيحة موضحا موقع السؤال داخل صفحات الكتاب والإشارة إلى رقم الصفحة.

6 - سيتم تحصيل ثمن الكتب الدراسية من خلال الجامعة وفقا للقواعد المعمول بها وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتم إنشاؤه حاليا للكتاب الرقمي.

7 - سيتم تحويل الإيرادات إلى الكليات ويكون عميد الكلية مسئولا عن وضع ضوابط توزيعها على السادة أعضاء هيئة التدريس بموافقة مجالس الأقسام ومجالس الكليات على أن يقتطع من الإيراد نسبة للطلاب المحتاجين ونسبة 40% للخدمات الرقمية الخاصة بتطبيق منظومة الكتاب الرقمي وتطويرها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر



وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:

الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة وقدرها (175.5 جنيهًا) للانتظام، و(425.5 جنيهًا) للانتساب عند تقديم أوراقه، وسيتم فتح باب التقديم فور انتهاء وحدة نظم المعلومات والشبكات من إعداد كشوف التنسيق وإرسالها إلينا، وسنعلن عنه لاحقًا.



مصروفات جامعة الأزهر



أجاب الدكتور صلاح عاشور، وكيل كلية اللغة العربية لشئون التعليم والطلاب في جامعة الأزهر، عن عدد من التساؤلات التي تشغل بال الطلاب الجدد ، ومنها مصروفات جامعة الأزهر.

وقال صلاح عاشور، في منشور عبر صفحة كلية اللغة العربية على فيسبوك، أن مصروفات الكلية للطلاب المصريين، هي: (انتظام مستجد 450 جنيهًا، انتظام باقٍ للإعادة 415 جنيهًا، انتساب مستجد 650 جنيهًا، انتساب باقٍ للإعادة 520 جنيهًا).



أما مصروفات الكلية للطلاب الوافدين: (مستجد 450 جنيهًا، باقٍ للإعادة 415 جنيهًا) منوها أن المصروفات تُسدَّد يدويًّا، أو عن طريق خدمة «فوري» وفقًا لـ«كود الدفع» الذي ستتسلمه من خزينة الكلية، والتسديد متاح من اليوم الأول للدراسة.



وتابع عاشور: استخراج الكارنيهات يبدأ من الأسبوع الأول للدراسة، بشرط دفع مصروفات العام الجديد.

وأكد أن جامعة الأزهر ستفعل الكتاب الكتاب الإلكتروني في العام الجديد ليكون هو المعتمد حتى تاريخه، وسيحصل الطلاب عليه من خلال الموقع الإلكتروني.



وذكر أن الأوراق المطلوبة: شهادة الثانوية الأزهرية، وشهادة الميلاد، مع المظروف المُعدّ، وسوف تحصل عليه من شئون الطلاب عند فتح باب التقدُّم.

جولات رئيس جامعة الأزهر

بدوره، أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولاته للتأكد من جاهزية الكليات والإدارات لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ حيث تفقد أعمال التطوير بالمبنى الإداري وسيارة الخدمات المتنقلة للبنك الأهلي التي تقدم التسهيلات المصرفية من عمليات سحب وإيداع واستخراج بطاقات الدفع الإلكتروني.

وشدد في لقائه مع نواب رئيس الجامعة والأمين العام ورئيس الإدارة المركزية للمدن؛ على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي من اليوم الأول للدِّراسة، وأن يتوافر بالكليات المناخ الملائم للدراسة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن يعرف الطلاب أماكنهم في السكن بالمدن الجامعية ويستقروا فيها شريطة الحصول على لقاح كورونا وتفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات.

كما بحث رئيس جامعة الأزهر، آلية تطبيق نظام الساعات المعتمدة في عدد من الكليات.



تدريب أعضاء هيئة التدريس



كما أنهت جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، تدري أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلة، حي بلغت الدورات التدريبية نحو 380 دورة تدريبية في معظم كليات جامعة الأزهر، وبلغ عدد المتدربين بجامعة الأزهر بلغ 9000 عضو هيئة التدريس، إضافة الي تقديم الدعم الفني وهو ما أدى إلى طفرة في عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة والتي بلغت (23) كلية و(8) برامج أكاديمية حتى تاريخه.

أرشفة إلكترونية بكلية الدراسات الإسلامية



وحرص على متابعة مجموعة من الفعاليات المقامة في الكلية في وحدات الجودة وبرنامج الشريعة الإسلامية على هامش التحضير للاعتماد البرامجي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١م، وحضر جانبًا من اجتماع وحدة الجودة الدوري والذي عقد بالتعاون مع الإدارة الإلكترونية بالكلية؛ تمهيدًا لإطلاق سيستم برامجي أوف لاين؛ لعمل أرشفة إلكترونية لتسهيل أعمال الجودة بالكلية مواكبة لتطورات الدولة وتطبيق التحول الرقمي الذي تسير عليه جامعة الأزهر العريقة.