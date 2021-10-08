تأجير الأعضاء

لا ندرى ماذا حدث لمجتمعنا وماذا فعلت به التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها السوشيال ميديا ؟ ولا أدرى ايضا هل ما نقرأه ونشاهده على هذه المنصات والمحطات ووسائل الاعلام حقيقى ؟ ولماذا وصل بنا الحال الى هذا المستنقع الاخلاقى البغيض ؟ السوشيال ميديا كلها لا حديث لها ولا شغل ولا شاغل الا ذلك المواطن الذى يصعب تفنيده ووصفه وهو يتحدث عن كونه يفعل مايفعل لله ومن اجل انقاذ البيوت من الخراب ولا ندرى اى خراب هذا الذى نمنعه بدمار أخلاقي ومتاجرة بالاعضاء . فالمواطن الفدائى يقول انه تزوج اكثر من ثلاثين مرة خلال سنتين ولكى لاتندهش فهو يؤكد لك انه رجل طاهر مؤمن تقى ورع فهو يعمل محلل شرعى ويتباهى بأنه يرفض شرط عدم الدخول بالزوجة ويقوم بذلك من اجل ارساء قواعد الدين وتعديل اوضاع الدنيا ونسى ان الزواج نية خير وانه يشترط لاتمامه نية الاستمرار والقيام بواجبات الحياة الزوجية كلها وليس البقاء لحين اتمام الغرض ، المواطن يقول انه يفعل ذلك لله ولحماية البيوت من الخراب ونرد عليه ونسأله مالذى تقوله ؟ هل انت مقتنع بما تردده ؟ انت تتاجر وتقبض ثمن بيعتك جسديا وماديا وحاشى لله ان يرضى بذلك ويقبله ؛ لله كيف يارجل ؟ وهل يرضى الله بأن تقوم بتأجير نفسك لمن يدفع ويرضى بأن تكون وظيفتك ......؟ الله جميل لايرضى الا بكل ماهو جميل وما تفعله القبح بعينه .. المواطن يتبارى فى اظهار تقواه وورعه ويقول انه لايرفض ان تفعل زوجته مثلما يفعل هو وتتزوج محلل على طريقته !! بهذا التصريح تتأكد ان هذا الرجل غاوى شهرة ، عازما على ركوب التريند كما يسمون ذلك الوضع فى زماننا الغريب المزعج . فمن يتحدث بكل فخر عن كونه رجل مناسبات ونجم الاوقات الصعبة من المؤكد انه يجب تسميته بمؤجر أعضاءه وليس محللا شرعيا اللهم اذا كان هذا الشرع يخصه هو فقط لانتفاء شروط الزواج الرئيسية من الاعمار ورعاية الزوج والابناء . المذكور يريد ان يرمى الكرة فى ملعب الافتاء فيتساءل تساءل الثعلب المنقض على فريسته ويقول لرجال الدين انه منتظرا فتواهم وان قالوا له ان مايفعله حرام فسيتوقف عنه فورا . المذكور يعلن ان له صفحة على الفيس يستقبل من خلالها زبائنه الذين انهم من المؤكد زبائن افك وضلال او ربما جهل دينى .. محلل شرعى ستصبح مهنة جديدة فى مجتمع سمحت فيه حزمة الانهيارات الاخلاقية بان يوجد بقوة ويجد زبائنه ومريديه ، محلل شرعى مرض جديد سيفتك بما تبقى من بقايا قيم وطلاسم اخلاق، محلل شرعى ماهى الا زنا شرعى يجب محاربته والضرب بيد من حديد على كل من يمتهنها او يروج لها .. محلل شرعى مرادف لانهيار اخلاقى ودينى ..