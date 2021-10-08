مفتي الجمهورية يعزي باكستان في ضحايا زلزال بلوشستان

أعرب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان وأسفر عن عشرات الوفيات والجرحى.



وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لشعب باكستان، قيادة وحكومة وشعبا، ولذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، أعربت عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.