خبير عقاري: مدينة بدر واجهة لـ العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال المهندس خالد فاروق، الخبير العقاري، إن المواطن أصبح يفضل الهروب من الزحام والذهاب للمدن الجديدة، خاصة مع شبكة الطرق الجديدة.



وأوضح "فاروق"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال سعيد"، المذاع علي فضائية "صدي البلد 2"،: "تخيطط المدن الجديدة يساعد المواطن على السكن في مكان راقٍ، فضلا عن تواجد المناطق الصناعية والتجارية بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الكثيرة".



وأضاف: "مدينة بدر أقرب حي سكني للعاصمة الجديدة، يحدها من الشرق المدينة الطبية، ومن الاتجاه القبلي طريق السويس، ومن الاتجاه الغربي طريق الإسماعيلية، ويحدها من الشمال مدينة هليوبوليس".



وأوضح المهندس خالد فاروق، الخبير العقاري،: "مدينة بدر تعتبر واجهة العاصمة الإدارية، ومتاح بها جميع الوحدات السكنية، ومتوسط سعر المتر 3500 إلى 4500 جنيه".